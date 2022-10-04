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Узгидромет сообщил о погоде на сегодня
Узгидромет сообщил о погоде на сегодня
О погоде в республике на сегодня читайте в нашем материале.
2022-10-04T10:47+0500
2022-10-04T10:47+0500
2022-10-04T10:47+0500
общество
погода
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ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. На территории Узбекистана сегодня будет небольшая, местами переменная облачность, осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 7-12 м/c, по северу местами возможно усиление до 15-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Воздух прогреется до 21-26 градусов.В столице ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура составит 24-26 градусов.По горным районам республики будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха составит 12-17 градусов.Читайте также:В Ферганской долине стартовали забеги Save Aral
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узгидромет сообщил о погоде на сегодня прогноз погоды 4 октября узбекистан ташкент сколько днем градусов будет максимально новости ветер осадки дождь
узгидромет сообщил о погоде на сегодня прогноз погоды 4 октября узбекистан ташкент сколько днем градусов будет максимально новости ветер осадки дождь
Узгидромет сообщил о погоде на сегодня
О погоде в республике на сегодня читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik.
На территории Узбекистана сегодня будет небольшая, местами переменная облачность, осадков не ожидается, сообщает Узгидромет
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Ветер восточный 7-12 м/c, по северу местами возможно усиление до 15-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Воздух прогреется до 21-26 градусов.
В столице ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура составит 24-26 градусов.
По горным районам республики будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха составит 12-17 градусов.