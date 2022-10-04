https://uz.sputniknews.ru/20221004/uzgidromet-soobschil-o-pogode-na-segodnya-28765612.html

Узгидромет сообщил о погоде на сегодня

Узгидромет сообщил о погоде на сегодня

О погоде в республике на сегодня читайте в нашем материале.

2022-10-04T10:47+0500

2022-10-04T10:47+0500

2022-10-04T10:47+0500

общество

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/15/25494616_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_67e7b1affe5ceba830745fbd57800d3c.jpg

ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. На территории Узбекистана сегодня будет небольшая, местами переменная облачность, осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 7-12 м/c, по северу местами возможно усиление до 15-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Воздух прогреется до 21-26 градусов.В столице ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура составит 24-26 градусов.По горным районам республики будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха составит 12-17 градусов.Читайте также:В Ферганской долине стартовали забеги Save Aral

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узгидромет сообщил о погоде на сегодня прогноз погоды 4 октября узбекистан ташкент сколько днем градусов будет максимально новости ветер осадки дождь