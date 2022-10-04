https://uz.sputniknews.ru/20221004/v-tashkente-proveli-aktsiyu-literaturnyy-diktant--podrobnosti-28773887.html
В Ташкенте провели акцию "Литературный диктант" – подробности
В Ташкенте провели акцию "Литературный диктант" – подробности
О том, как проходило международное просветительское мероприятие в столице республики – читайте в нашем материале.
2022-10-04T14:52+0500
2022-10-04T14:52+0500
2022-10-04T14:52+0500
общество
ташкент
акция
литература
диктант
республика
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ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. В Ташкенте состоялась международная просветительская акция "Литературный диктант". Об этом сообщает пресс-служба Русского дома.Известно, что мероприятие прошло при поддержке Русского дома. В ней приняли участие Узбекский государственный университет мировых языков, Алмалыкский филиал НИТУ "МИСиС", а также школа "General Lesson".Сообщается, что акция привлекла внимание среди желающих проверить свои знания в области русской литературы. Всего в мероприятии приняли участие сыше 250 человек.Данное мероприятие будет проводиться ежегодно.Читайте также:
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в ташкенте прошла акция литературный диктант подробности о том как проходило международное просветительское мероприятие в столице республики читайте в нашем материале
в ташкенте прошла акция литературный диктант подробности о том как проходило международное просветительское мероприятие в столице республики читайте в нашем материале
В Ташкенте провели акцию "Литературный диктант" – подробности
О том, как проходило международное просветительское мероприятие в столице республики – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik.
В Ташкенте состоялась международная просветительская акция "Литературный диктант". Об этом сообщает
пресс-служба Русского дома.
Известно, что мероприятие прошло при поддержке Русского дома. В ней приняли участие Узбекский государственный университет мировых языков, Алмалыкский филиал НИТУ "МИСиС", а также школа "General Lesson".
Сообщается, что акция привлекла внимание среди желающих проверить свои знания в области русской литературы. Всего в мероприятии приняли участие сыше 250 человек.
Данное мероприятие будет проводиться ежегодно.