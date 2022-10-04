https://uz.sputniknews.ru/20221004/v-uzbekistane-grajdane-budut-vybirat-v-kakom-gosorgane-provesti-proverku-28757166.html

В Узбекистане граждане будут выбирать, в каком госоргане провести проверку

В Узбекистане граждане будут выбирать, в каком госоргане провести проверку

В республике начинает действовать новая система проведения контрольного аудита госструктур.

2022-10-04T07:33+0500

2022-10-04T07:33+0500

2022-10-04T07:33+0500

общество

госорганы

аудит

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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило новый порядок оценки работы государственных органов. В частности, в аудите госструктур теперь смогут участвовать граждане республики, сообщает пресс-служба Министерства финансов.Так, с 1 октября процесс аудита государственных органов будет проходить в несколько этапов:1 этап: программа "Государственный аудит" формирует список объектов в разрезе каждого министерства и ведомства, которые граждане смогут выбрать (20-30 сентября);2 этап: в течение 10 дней (1- 10 октября) каждый гражданин может выбрать один или несколько объектов из предложенного списка;3 этап: программа "Государственный аудит" 10 октября автоматически формирует рейтинг госструктур по количеству голосов пользователей;4 этап: этот рейтинг в разрезе министерств опубликуют в программе "Государственный аудит" до 15 октября, а уполномоченные структуры определят сроки проведения проверки на трех объектах, набравших наибольшее количество голосов в каждой из сфер;5 этап: уполномоченные органы проведут проверку в выбранных структурах до 20 декабря;6 этап: информацию о результатах проверок опубликуют в программе "Государственный аудит" до 25 декабря;7 этап: граждане смогут оценить эффективность деятельности уполномоченных структур, выставив им баллы в программе “Государственный аудит” с момента публикации результатов проверки до 20 числа первого месяца следующего квартала (1- 20 января 2023 года).Читайте также: Узбекистанские экспортеры получат дополнительную поддержку: указ президента

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процедура проверки государственных органов структур "государственный аудит" программа пользователи граждане выбирают где провести проверку