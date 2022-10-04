https://uz.sputniknews.ru/20221004/v-uzbekistane-grajdane-budut-vybirat-v-kakom-gosorgane-provesti-proverku-28757166.html
В Узбекистане граждане будут выбирать, в каком госоргане провести проверку
В Узбекистане граждане будут выбирать, в каком госоргане провести проверку
В республике начинает действовать новая система проведения контрольного аудита госструктур.
2022-10-04T07:33+0500
2022-10-04T07:33+0500
2022-10-04T07:33+0500
общество
госорганы
аудит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/10/24581788_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_7dee4f077a490b79327355939a666a57.jpg
ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило новый порядок оценки работы государственных органов. В частности, в аудите госструктур теперь смогут участвовать граждане республики, сообщает пресс-служба Министерства финансов.Так, с 1 октября процесс аудита государственных органов будет проходить в несколько этапов:1 этап: программа "Государственный аудит" формирует список объектов в разрезе каждого министерства и ведомства, которые граждане смогут выбрать (20-30 сентября);2 этап: в течение 10 дней (1- 10 октября) каждый гражданин может выбрать один или несколько объектов из предложенного списка;3 этап: программа "Государственный аудит" 10 октября автоматически формирует рейтинг госструктур по количеству голосов пользователей;4 этап: этот рейтинг в разрезе министерств опубликуют в программе "Государственный аудит" до 15 октября, а уполномоченные структуры определят сроки проведения проверки на трех объектах, набравших наибольшее количество голосов в каждой из сфер;5 этап: уполномоченные органы проведут проверку в выбранных структурах до 20 декабря;6 этап: информацию о результатах проверок опубликуют в программе "Государственный аудит" до 25 декабря;7 этап: граждане смогут оценить эффективность деятельности уполномоченных структур, выставив им баллы в программе “Государственный аудит” с момента публикации результатов проверки до 20 числа первого месяца следующего квартала (1- 20 января 2023 года).Читайте также: Узбекистанские экспортеры получат дополнительную поддержку: указ президента
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/10/24581788_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_df74f0408282aece870141ca0fa2b383.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
процедура проверки государственных органов структур "государственный аудит" программа пользователи граждане выбирают где провести проверку
процедура проверки государственных органов структур "государственный аудит" программа пользователи граждане выбирают где провести проверку
В Узбекистане граждане будут выбирать, в каком госоргане провести проверку
В республике начинает действовать новая система проведения контрольного аудита госструктур.
ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило новый порядок оценки работы государственных органов. В частности, в аудите госструктур теперь смогут участвовать граждане республики, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Так, с 1 октября процесс аудита государственных органов будет проходить в несколько этапов:
1 этап: программа "Государственный аудит" формирует список объектов в разрезе каждого министерства и ведомства, которые граждане смогут выбрать (20-30 сентября);
2 этап: в течение 10 дней (1- 10 октября) каждый гражданин может выбрать один или несколько объектов из предложенного списка;
3 этап: программа "Государственный аудит" 10 октября автоматически формирует рейтинг госструктур по количеству голосов пользователей;
4 этап: этот рейтинг в разрезе министерств опубликуют в программе "Государственный аудит" до 15 октября, а уполномоченные структуры определят сроки проведения проверки на трех объектах, набравших наибольшее количество голосов в каждой из сфер;
5 этап: уполномоченные органы проведут проверку в выбранных структурах до 20 декабря;
6 этап: информацию о результатах проверок опубликуют в программе "Государственный аудит" до 25 декабря;
7 этап: граждане смогут оценить эффективность деятельности уполномоченных структур, выставив им баллы в программе “Государственный аудит” с момента публикации результатов проверки до 20 числа первого месяца следующего квартала (1- 20 января 2023 года).