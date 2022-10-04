https://uz.sputniknews.ru/20221004/vremya-ch-zachem-ssha-xotyat-sozdat-v-germanii-komandnyy-tsentr-po-ukraine-28761089.html

Время Ч: зачем США хотят создать в Германии командный центр по Украине

Время Ч: зачем США хотят создать в Германии командный центр по Украине

Военный эксперт Александр Хроленко рассказал, почему Украина не нужна в НАТО.

2022-10-04T15:23+0500

2022-10-04T15:23+0500

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видео

сша

германия

украина

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Эмоциональное заявление Зеленского о том, что Украина в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО, не было согласовано с Западом и поставило страны альянса в тупик, считает военный эксперт Александр Хроленко. Чего хотел добиться Зеленский? Почему в НАТО так холодно восприняли эту идею? Осталось ли в Североатлантическом альянсе хоть какое-то единство? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".Читайте также:Почему Запад беспокоит тактическое ядерное оружие ВВС Беларуси

сша

германия

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видео время ч зачем сша хотят создать в германии командный центр по украине военный эксперт александр хроленко рассказал почему украина не нужна в нато новости заявления