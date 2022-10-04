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За очередью в санаторий теперь можно следить через ЕПИГУ
За очередью в санаторий теперь можно следить через ЕПИГУ
Воспользоваться электронной услугой могут восемь категорий льготников.
2022-10-04T20:02+0500
2022-10-04T20:02+0500
общество
епигу
санаторий
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ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. На Едином портале интерактивных государственных услуг появилась новая услуга. Теперь отследить очередь на лечение в санатории можно отследить онлайн.Новой услугой могут воспользоваться следующие категории граждан:Пользователь должен выбрать услугу по выдаче путевок на лечение в санаториях для пожилых граждан и лиц с инвалидностью, выбрать необходимый санаторий и отправить запрос.С помощью данной услуги также можно предварительно ознакомиться с существующими очередями в санаториях, а также следить за своей очередью онлайн. На портале также будет отображаться информация и по заявлениям, поданным ранее в бумажном виде.Если же заявителю отказывают в путевке, то система отправляет уведомление об отказе автоматически.Читайте также: В Ташкенте провели акцию "Литературный диктант" – подробности
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единый портал интерактивных государственных услуг епигу санаторий путевка очередь отследить онлайн подать заявление
единый портал интерактивных государственных услуг епигу санаторий путевка очередь отследить онлайн подать заявление

За очередью в санаторий теперь можно следить через ЕПИГУ

20:02 04.10.2022
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗадумчивая женщина
Задумчивая женщина - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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Воспользоваться электронной услугой могут восемь категорий льготников.
ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. На Едином портале интерактивных государственных услуг появилась новая услуга. Теперь отследить очередь на лечение в санатории можно отследить онлайн.
Новой услугой могут воспользоваться следующие категории граждан:
лица, приравненные к инвалидам и участникам войны;
овдовевшие супруги умерших военнослужащих, не вступившие в новый брак;
лица, получающие персональные пенсии республиканского значения;
лица, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, а также лица, ставшие инвалидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС;
лица пенсионного возраста, проходившие военную службу на ядерных полигонах и других радиационно-ядерных объектах;
лица с инвалидностью I и II групп, лицо, сопровождающее слепого инвалида I группы;
одинокие пожилые граждане, нуждающиеся в постороннем уходе;
получатели пенсий по возрасту.
Пользователь должен выбрать услугу по выдаче путевок на лечение в санаториях для пожилых граждан и лиц с инвалидностью, выбрать необходимый санаторий и отправить запрос.
С помощью данной услуги также можно предварительно ознакомиться с существующими очередями в санаториях, а также следить за своей очередью онлайн. На портале также будет отображаться информация и по заявлениям, поданным ранее в бумажном виде.
Если же заявителю отказывают в путевке, то система отправляет уведомление об отказе автоматически.
Читайте также: В Ташкенте провели акцию "Литературный диктант" – подробности
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