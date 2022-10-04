https://uz.sputniknews.ru/20221004/za-ocheredyu-v-sanatoriy-teper-mojno-sledit-cherez-epigu-28798574.html

За очередью в санаторий теперь можно следить через ЕПИГУ

За очередью в санаторий теперь можно следить через ЕПИГУ

Воспользоваться электронной услугой могут восемь категорий льготников.

2022-10-04T20:02+0500

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общество

епигу

санаторий

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ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. На Едином портале интерактивных государственных услуг появилась новая услуга. Теперь отследить очередь на лечение в санатории можно отследить онлайн.Новой услугой могут воспользоваться следующие категории граждан:Пользователь должен выбрать услугу по выдаче путевок на лечение в санаториях для пожилых граждан и лиц с инвалидностью, выбрать необходимый санаторий и отправить запрос.С помощью данной услуги также можно предварительно ознакомиться с существующими очередями в санаториях, а также следить за своей очередью онлайн. На портале также будет отображаться информация и по заявлениям, поданным ранее в бумажном виде.Если же заявителю отказывают в путевке, то система отправляет уведомление об отказе автоматически.Читайте также: В Ташкенте провели акцию "Литературный диктант" – подробности

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