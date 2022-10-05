https://uz.sputniknews.ru/20221005/distantsionnoe-obuchenie-v-vuzax-uzbekistana-budet-platnym-28812874.html
Дистанционное обучение в вузах Узбекистана будет платным
Дистанционное обучение в вузах Узбекистана будет платным
Набор на одно направление будет ограничен. Исключение сделают для IT-специальностей.
2022-10-05T11:40+0500
2022-10-05T11:40+0500
2022-10-05T11:40+0500
общество
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Кабинет Министров третьего октября утвердил положение о введении дистанционной формы обучения в высших учебных заведениях. Об этом сообщает Минюст.В документе указан регламент, в соответствии с которым учебные заведения могут организовать подготовку в бакалавриате и на магистратуре в онлайн-режиме. До этого президент поручил ввести дистанционное образование с текущего учебного года.Для этого вуз должен обеспечить следующие условия:По одному направлению бакалавриата на дистанционное отделение разрешается набирать не более 300 студентов (без учета иностранных граждан). Лимит для специальности магистратуры составляет 30 человек.Ограничения не распространяются на направления, связанные с информационными технологиями.Студент должен будет приходить лично в вуз для регистрации в системе LMS, а также в конце каждого семестра для прохождения контроля. Государственная аттестация, защита квалификационных и магистерских работ также будут проводиться только оффлайн.Ежегодно до первого апреля будет публиковаться список направлений бакалавриата и магистратуры, на которых невозможно ввести онлайн-обучение.Прием в вузы на дистанционное обучение будет проводиться на платно-контрактной основе.Читайте также:В регионах Узбекистана установят базовые станции стандарта 5G
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дистанционное обучение в вузах узбекистана будет платным набор на одно направление будет ограничен исключение сделают для it специальностей сколько стоит новости заявления подробности
дистанционное обучение в вузах узбекистана будет платным набор на одно направление будет ограничен исключение сделают для it специальностей сколько стоит новости заявления подробности
Дистанционное обучение в вузах Узбекистана будет платным
Набор на одно направление будет ограничен. Исключение сделают для IT-специальностей.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik.
Кабинет Министров третьего октября утвердил положение о введении дистанционной формы обучения в высших учебных заведениях. Об этом сообщает Минюст
.
В документе указан регламент, в соответствии с которым учебные заведения могут организовать подготовку в бакалавриате и на магистратуре в онлайн-режиме. До этого президент поручил ввести дистанционное образование с текущего учебного года.
Для этого вуз должен обеспечить следующие условия:
платформу управления обучением (Learning Management System);
учебный контент на год, а также электронная база научной и образовательной литературы;
сервер для обучения, расположенный на территории Узбекистана;
инфраструктура для подключения к интернету;
специальные аудитории или корпуса, оборудованные компьютерами;
наличие технических специалистов для обеспечения работы IT-систем.
По одному направлению бакалавриата на дистанционное отделение разрешается набирать не более 300 студентов (без учета иностранных граждан). Лимит для специальности магистратуры составляет 30 человек.
Ограничения не распространяются на направления, связанные с информационными технологиями.
Студент должен будет приходить лично в вуз для регистрации в системе LMS, а также в конце каждого семестра для прохождения контроля. Государственная аттестация, защита квалификационных и магистерских работ также будут проводиться только оффлайн.
Ежегодно до первого апреля будет публиковаться список направлений бакалавриата и магистратуры, на которых невозможно ввести онлайн-обучение.
Прием в вузы на дистанционное обучение будет проводиться на платно-контрактной основе.