https://uz.sputniknews.ru/20221005/distantsionnoe-obuchenie-v-vuzax-uzbekistana-budet-platnym-28812874.html

Дистанционное обучение в вузах Узбекистана будет платным

Дистанционное обучение в вузах Узбекистана будет платным

Набор на одно направление будет ограничен. Исключение сделают для IT-специальностей.

2022-10-05T11:40+0500

2022-10-05T11:40+0500

2022-10-05T11:40+0500

общество

вуз

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Кабинет Министров третьего октября утвердил положение о введении дистанционной формы обучения в высших учебных заведениях. Об этом сообщает Минюст.В документе указан регламент, в соответствии с которым учебные заведения могут организовать подготовку в бакалавриате и на магистратуре в онлайн-режиме. До этого президент поручил ввести дистанционное образование с текущего учебного года.Для этого вуз должен обеспечить следующие условия:По одному направлению бакалавриата на дистанционное отделение разрешается набирать не более 300 студентов (без учета иностранных граждан). Лимит для специальности магистратуры составляет 30 человек.Ограничения не распространяются на направления, связанные с информационными технологиями.Студент должен будет приходить лично в вуз для регистрации в системе LMS, а также в конце каждого семестра для прохождения контроля. Государственная аттестация, защита квалификационных и магистерских работ также будут проводиться только оффлайн.Ежегодно до первого апреля будет публиковаться список направлений бакалавриата и магистратуры, на которых невозможно ввести онлайн-обучение.Прием в вузы на дистанционное обучение будет проводиться на платно-контрактной основе.Читайте также:В регионах Узбекистана установят базовые станции стандарта 5G

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дистанционное обучение в вузах узбекистана будет платным набор на одно направление будет ограничен исключение сделают для it специальностей сколько стоит новости заявления подробности