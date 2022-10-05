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В регионах Узбекистана установят базовые станции стандарта 5G
В регионах Узбекистана установят базовые станции стандарта 5G
Автомагистрали международного значения и железные дороги будут покрыты высокоскоростным мобильным интернетом
2022-10-05T11:08+0500
2022-10-05T11:08+0500
общество
узбекистан
технологии
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Ташкенте и во всех областных центрах установят базовые станции пятого поколения стандарта 5G. Об этом сообщили представители АО "Узтелеком" на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций республики (АИМК).В рамках Самаркандского саммита ШОС Акционерное общество "Узтелеком" заключило договор с китайскими корпорациями "Huawei" и "ZTE" о реализации четырех инвестиционных проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры Узбекистана на сумму $506,8 млн.Это позволит расширить охват населения и повысить качество телекоммуникационных услуг.В частности, автомагистрали международного значения и железные дороги будут полностью покрыты высокоскоростным мобильным интернетом.Базовые станции стандарта 5G пятого поколения установят в Ташкенте и во всех областных центрах страны.Также увеличится пропускная способность сетей передачи данных и магистральных транспортных сетей.Для проведения Самаркандского саммита ШОС были построены волоконно-оптические линии связи протяженностью 69 км, введены в эксплуатацию 22 базовых станции мобильной связи, модернизировано шесть базовых станций."Узтелеком" запустил пять базовых станций на основе современной технологии 5G для более широкого распространения сигналов связи по городу, лучшего проникновения их в здания нового комплекса туристической базы.При этом скорость 1209 Мбит/с создает более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, надежные связи между устройствами, а также экономит энергию.Читайте также:Минтранс получит грант на строительство "зеленого" коридора в Ташкенте
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в регионах узбекистана установят базовые станции стандарта 5g автомагистрали международного значения железные дороги будут полностью покрыты высокоскоростным мобильным интернетом айти информационные технологии новости пять джи это зачем для чего когда где в каких городах новости заявления узтелеком
в регионах узбекистана установят базовые станции стандарта 5g автомагистрали международного значения железные дороги будут полностью покрыты высокоскоростным мобильным интернетом айти информационные технологии новости пять джи это зачем для чего когда где в каких городах новости заявления узтелеком

В регионах Узбекистана установят базовые станции стандарта 5G

11:08 05.10.2022
© Sputnik / Стас ЭтвешСмартфон, архивное фото
Смартфон, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2022
© Sputnik / Стас Этвеш
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В частности, автомагистрали международного значения и железные дороги будут полностью покрыты высокоскоростным мобильным интернетом.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Ташкенте и во всех областных центрах установят базовые станции пятого поколения стандарта 5G. Об этом сообщили представители АО "Узтелеком" на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций республики (АИМК).
В рамках Самаркандского саммита ШОС Акционерное общество "Узтелеком" заключило договор с китайскими корпорациями "Huawei" и "ZTE" о реализации четырех инвестиционных проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры Узбекистана на сумму $506,8 млн.
Это позволит расширить охват населения и повысить качество телекоммуникационных услуг.
В частности, автомагистрали международного значения и железные дороги будут полностью покрыты высокоскоростным мобильным интернетом.
Базовые станции стандарта 5G пятого поколения установят в Ташкенте и во всех областных центрах страны.
Также увеличится пропускная способность сетей передачи данных и магистральных транспортных сетей.
Для проведения Самаркандского саммита ШОС были построены волоконно-оптические линии связи протяженностью 69 км, введены в эксплуатацию 22 базовых станции мобильной связи, модернизировано шесть базовых станций.
"Узтелеком" запустил пять базовых станций на основе современной технологии 5G для более широкого распространения сигналов связи по городу, лучшего проникновения их в здания нового комплекса туристической базы.
При этом скорость 1209 Мбит/с создает более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, надежные связи между устройствами, а также экономит энергию.
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