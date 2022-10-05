https://uz.sputniknews.ru/20221005/v-regionax-uzbekistana-ustanovyat-bazovye-stantsii-standarta-5g-28811905.html

В регионах Узбекистана установят базовые станции стандарта 5G

В регионах Узбекистана установят базовые станции стандарта 5G

Автомагистрали международного значения и железные дороги будут покрыты высокоскоростным мобильным интернетом

2022-10-05T11:08+0500

2022-10-05T11:08+0500

2022-10-05T11:08+0500

общество

узбекистан

технологии

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Ташкенте и во всех областных центрах установят базовые станции пятого поколения стандарта 5G. Об этом сообщили представители АО "Узтелеком" на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций республики (АИМК).В рамках Самаркандского саммита ШОС Акционерное общество "Узтелеком" заключило договор с китайскими корпорациями "Huawei" и "ZTE" о реализации четырех инвестиционных проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры Узбекистана на сумму $506,8 млн.Это позволит расширить охват населения и повысить качество телекоммуникационных услуг.В частности, автомагистрали международного значения и железные дороги будут полностью покрыты высокоскоростным мобильным интернетом.Базовые станции стандарта 5G пятого поколения установят в Ташкенте и во всех областных центрах страны.Также увеличится пропускная способность сетей передачи данных и магистральных транспортных сетей.Для проведения Самаркандского саммита ШОС были построены волоконно-оптические линии связи протяженностью 69 км, введены в эксплуатацию 22 базовых станции мобильной связи, модернизировано шесть базовых станций."Узтелеком" запустил пять базовых станций на основе современной технологии 5G для более широкого распространения сигналов связи по городу, лучшего проникновения их в здания нового комплекса туристической базы.При этом скорость 1209 Мбит/с создает более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, надежные связи между устройствами, а также экономит энергию.Читайте также:Минтранс получит грант на строительство "зеленого" коридора в Ташкенте

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