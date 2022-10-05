https://uz.sputniknews.ru/20221005/dvijenie-na-vostok-pochemu-vengriya-razvivaet-otnosheniya-s-uzbekistanom-28825244.html

Движение на Восток: почему Венгрия развивает отношения с Узбекистаном

Движение на Восток: почему Венгрия развивает отношения с Узбекистаном

Венгерское руководство активно критикует антироссийские санкции, противостоя давлению Запада, и проявляет интерес к восточным партнерам, одним из которых является Узбекистан.

2022-10-05T16:53+0500

2022-10-05T16:53+0500

2022-10-05T16:53+0500

политика

венгрия

узбекистан

сотрудничество

шавкат мирзиёев

виктор орбан

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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил официальный визит в Венгрию, где встретился с президентом страны Каталиной Новак и премьер-министром страны Виктором Орбаном.Какое значение визит президента имеет для развития торгово-экономических отношений двух стран, что объединяет Венгрию и Узбекистан и почему Будапешт все больше стремится на Восток – читайте в материале Sputnik.Курс на "кыпчакское начало"Тенденция движения Венгрии "на Восток" сформировалась еще несколько лет назад. Как заявлял Виктор Орбан в ходе саммита глав тюркоязычных стран в Чолпон-Ате в 2018 году, венгры "являются христианами, но стоят на кыпчакско-тюркских началах".Согласно историческим данным, древние венгры произошли из Уральского региона в современной центральной России и мигрировали через восточноевропейские степи на современную территорию проживания.Тюркское происхождение венгров устойчиво воспроизводится в современном венгерском обществе. Ориентирование Орбана на Восток демонстрирует его цель стать мостом между Востоком и Западом.В этом же ключе развиваются отношения Венгрии с Узбекистаном. Начало этим отношениям на высшем уровне положил визит Виктора Орбана в Ташкент в том же 2018 году. Тогда узбекский президент Шавкат Мирзиеев заявил о стремлении нарастить товарооборот с Будапештом.Как показывают статданные Центра экономических исследований и реформ Узбекистана (ЦЭИР), Ташкент своей цели добился – за последние пять лет объемы торговли двух государств увеличились в 2,8 раза и достигли отметки $114 млн.Как сотрудничают Узбекистан и Венгрия сегодняВ Узбекистане работают 10 предприятий, созданных с участием венгерских инвесторов, а также в стадии реализации находятся 37 инвестиционных проектов в сферах сельского хозяйства, животноводства, птицеводства, а также текстильной, фармацевтической и пищевой отраслях.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на открывшемся в понедельник венгеро-узбекском деловом форуме в Будапеште заявил, что Между Венгрией и Узбекистаном существует стабильное партнерство.Об этом говорит ряд подписанных соглашений и меморандумов. Всего в ходе визита члены узбекистанской делегации подписали с партнерами 15 документов на уровне правительств, министерств и ведомств.Особого внимания заслуживает запуск программы комплексного сотрудничества в ядерной энергетике между Узбекистаном и Венгрией."Особую важность имеет тот факт, что Венгрия и Узбекистан запускают комплексную программу сотрудничества в ядерной области. Она будет состоять из трех элементов, во-первых, на строящейся АЭС в Узбекистане (ввод в эксплуатацию первой в Узбекистане, создаваемой в сотрудничестве с Россией Джизакской АЭС запланирован на 2033 год - Sputnik), скорее всего, будет использоваться венгерская система охлаждения, так как в определенных местах для АЭС не хватает воды", - цитирует Петера Сийярто РИА Новости.Кооперация самодостаточных странВенгрия – одна из немногих стран, которая проводит самостоятельную внешнюю политику, свидетельствами которой являются и взаимодействие с постсоветскими странами, и статус наблюдателя в Организации тюркских государств, считает эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин.Будапешт сделал упор на национальных производителей и их поддержку в ущерб крупным глобальным игрокам, которые использовали глобализацию для наращивания рынков, объясняет Станислав Притчин.Напомним, Виктор Орбан в последнее время известен своей активной критикой политики Евросоюза и западных стран. В частности, премьер-министр Венгрии не раз жестко высказывался против антироссийских санкций.Он также объявил, что страна запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России.Кроме того, власти Венгрии не разрешают провозить через свою территорию оружие для Украины и блокирует введение определенных антироссийских санкций, в частности, добилась исключения из санкционного списка атомной энергетики и установления ограничений на потолок цен на российскую нефть.Говоря о ценностях, Венгрия запретила однополые браки и отказала представителям ЛГБТ-сообщества в праве на усыновление детей, заявив о защите традиционных семейных ценностей.Читайте также: Мирзиёев вернулся из Венгрии с солидным пакетом документов - подробности

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