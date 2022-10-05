https://uz.sputniknews.ru/20221005/mirziyoev-vernulsya-iz-vengrii-s-solidnym-paketom-dokumentov---podrobnosti-28808499.html

Мирзиёев вернулся из Венгрии с солидным пакетом документов - подробности

Мирзиёев вернулся из Венгрии с солидным пакетом документов - подробности

Подписанные документы будут способствовать развитию узбекско-венгерского сотрудничества.

2022-10-05T09:34+0500

2022-10-05T09:34+0500

2022-10-05T09:38+0500

политика

шавкат мирзиёев

венгрия

узбекистан

подписание документов

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Виктор Орбан подписали Совместное заявление о развитии стратегического партнерства между Узбекистаном и Венгрией. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.Накануне по итогам состоявшихся в Будапеште переговоров был подписан ряд двусторонних документов в рамках официального визита президента Узбекистана в Венгрию.На уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписаны 15 документов. В их числе:Помимо этого, стороны договорились:▪️Довести товарооборот до $500 млн▪️Открыть дипмиссию Узбекистана в Будапеште;▪️Предоставить взаимные льготы и преференции;▪️Организовать совместные производства готовой продукции с выходом на рынки стран СНГ, Восточной и Южной Азии, а также Ближнего Востока.Кроме того, подписаны меморандумы о сотрудничестве в сферах таможни, юстиции, охраны окружающей среды, садоводства и тепличного хозяйства, виноградарства и инвестиций. Также подписаны соглашения о сотрудничестве между:Читайте также:Норов и Сийярто обсудили подписание Меморандума между Узбекистаном и Венгрией

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