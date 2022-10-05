https://uz.sputniknews.ru/20221005/mirziyoev-vernulsya-iz-vengrii-s-solidnym-paketom-dokumentov---podrobnosti-28808499.html
Мирзиёев вернулся из Венгрии с солидным пакетом документов - подробности
Мирзиёев вернулся из Венгрии с солидным пакетом документов - подробности
Подписанные документы будут способствовать развитию узбекско-венгерского сотрудничества.
2022-10-05T09:34+0500
2022-10-05T09:34+0500
2022-10-05T09:38+0500
политика
шавкат мирзиёев
венгрия
узбекистан
подписание документов
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Виктор Орбан подписали Совместное заявление о развитии стратегического партнерства между Узбекистаном и Венгрией. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.Накануне по итогам состоявшихся в Будапеште переговоров был подписан ряд двусторонних документов в рамках официального визита президента Узбекистана в Венгрию.На уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписаны 15 документов. В их числе:Помимо этого, стороны договорились:▪️Довести товарооборот до $500 млн▪️Открыть дипмиссию Узбекистана в Будапеште;▪️Предоставить взаимные льготы и преференции;▪️Организовать совместные производства готовой продукции с выходом на рынки стран СНГ, Восточной и Южной Азии, а также Ближнего Востока.Кроме того, подписаны меморандумы о сотрудничестве в сферах таможни, юстиции, охраны окружающей среды, садоводства и тепличного хозяйства, виноградарства и инвестиций. Также подписаны соглашения о сотрудничестве между:Читайте также:Норов и Сийярто обсудили подписание Меморандума между Узбекистаном и Венгрией
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мирзиёев вернулся из венгрии с солидным пакетом документов подробности подписанные документы будут способствовать развитию узбекско венгерского стратегического сотрудничества новости заявления какие документы подписаны в каких сферах областях узбекистан
мирзиёев вернулся из венгрии с солидным пакетом документов подробности подписанные документы будут способствовать развитию узбекско венгерского стратегического сотрудничества новости заявления какие документы подписаны в каких сферах областях узбекистан
Мирзиёев вернулся из Венгрии с солидным пакетом документов - подробности
09:34 05.10.2022 (обновлено: 09:38 05.10.2022)
Подписанные документы будут способствовать развитию узбекско-венгерского стратегического сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Виктор Орбан подписали Совместное заявление о развитии стратегического партнерства между Узбекистаном и Венгрией. Об этом сообщили в пресс-службе
главы республики.
Накануне по итогам состоявшихся в Будапеште переговоров был подписан ряд двусторонних документов в рамках официального визита президента Узбекистана в Венгрию.
На уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписаны 15 документов. В их числе:
Совместная программа по развитию промышленной кооперации на 2023-2024 годы;
План действий по развитию сотрудничества в сфере науки и технологий;
План действий по расширению сотрудничества в сфере сельского хозяйства;
Соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта;
Соглашение о сотрудничестве в сфере развития науки.
Помимо этого, стороны договорились:
▪️Довести товарооборот до $500 млн
▪️Открыть дипмиссию Узбекистана в Будапеште;
▪️Предоставить взаимные льготы и преференции;
▪️Организовать совместные производства готовой продукции с выходом на рынки стран СНГ, Восточной и Южной Азии, а также Ближнего Востока.
Кроме того, подписаны меморандумы о сотрудничестве в сферах таможни, юстиции, охраны окружающей среды, садоводства и тепличного хозяйства, виноградарства и инвестиций.
Также подписаны соглашения о сотрудничестве между:
Академией государственного управления Узбекистана и Университетом государственной службы Венгрии;
Самаркандской областью и Хайду-Бихарским округом;
Информационно-аналитических центром международных отношений и Институтом иностранных дел и торговли;
Ташкентским государственным аграрным университетом и Венгерским университетом сельского хозяйства и естественных наук.