https://uz.sputniknews.ru/20221005/luchshie-vinogradari-uzbekistana-poluchat-prizy-28803486.html

Лучшие виноградари Узбекистана получат призы

Лучшие виноградари Узбекистана получат призы

Власти республики планируют специализировать на выращивании винограда 48 районов. Для этого правительство определило оптимальные площади с благоприятными условиями.

2022-10-05T08:18+0500

2022-10-05T08:18+0500

2022-10-05T08:18+0500

общество

виноград

конкурс

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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. В Узбекистане будет проходить смотр-конкурс производителей винограда и винных изделий. Правительство опубликовало порядок его проведения.Соревнование виноградарей будет проходить раз в два года в сентябре. Первый смотр пройдет уже в следующем году по таким номинациям, как "Лучший сорт винограда", "Лучший интенсивный виноградник", "Лучший сорт отечественного винограда" и "Лучшая винная продукция".Участвовать в соревновании могут юридические лица. Жюри будет оценивать их продукцию на основе специальных критериев. В частности, для сортов винограда это:Победители смотра-конкурса получат следующие денежные призы:Власти Узбекистана планируют специализировать на выращивании винограда 48 районов. Для этого правительство определяет наиболее оптимальные площади с благоприятными условиями.Власти стимулируют выращивание винограда на крупных площадях кластерным и кооперационным методами, а также хранение, отбор и переработку винограда.Читайте также: За очередью в санаторий теперь можно следить через ЕПИГУ

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виноградари производители винограда винных изделий конкурс положение призы кто может участвовать критерии оценки