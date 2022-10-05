https://uz.sputniknews.ru/20221005/luchshie-vinogradari-uzbekistana-poluchat-prizy-28803486.html
Лучшие виноградари Узбекистана получат призы
Лучшие виноградари Узбекистана получат призы
Власти республики планируют специализировать на выращивании винограда 48 районов. Для этого правительство определило оптимальные площади с благоприятными условиями.
2022-10-05T08:18+0500
2022-10-05T08:18+0500
2022-10-05T08:18+0500
общество
виноград
конкурс
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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. В Узбекистане будет проходить смотр-конкурс производителей винограда и винных изделий. Правительство опубликовало порядок его проведения.Соревнование виноградарей будет проходить раз в два года в сентябре. Первый смотр пройдет уже в следующем году по таким номинациям, как "Лучший сорт винограда", "Лучший интенсивный виноградник", "Лучший сорт отечественного винограда" и "Лучшая винная продукция".Участвовать в соревновании могут юридические лица. Жюри будет оценивать их продукцию на основе специальных критериев. В частности, для сортов винограда это:Победители смотра-конкурса получат следующие денежные призы:Власти Узбекистана планируют специализировать на выращивании винограда 48 районов. Для этого правительство определяет наиболее оптимальные площади с благоприятными условиями.Власти стимулируют выращивание винограда на крупных площадях кластерным и кооперационным методами, а также хранение, отбор и переработку винограда.Читайте также: За очередью в санаторий теперь можно следить через ЕПИГУ
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виноградари производители винограда винных изделий конкурс положение призы кто может участвовать критерии оценки
виноградари производители винограда винных изделий конкурс положение призы кто может участвовать критерии оценки
Лучшие виноградари Узбекистана получат призы
Власти республики планируют специализировать на выращивании винограда 48 районов. Для этого правительство определило оптимальные площади с благоприятными условиями.
ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik.
В Узбекистане будет проходить смотр-конкурс производителей винограда и винных изделий. Правительство опубликовало порядок
его проведения.
Соревнование виноградарей будет проходить раз в два года в сентябре. Первый смотр пройдет уже в следующем году по таким номинациям, как "Лучший сорт винограда", "Лучший интенсивный виноградник", "Лучший сорт отечественного винограда" и "Лучшая винная продукция".
Участвовать в соревновании могут юридические лица. Жюри будет оценивать их продукцию на основе специальных критериев. В частности, для сортов винограда это:
внешняя привлекательность и вкус;
количество сахара и кислоты в плодах;
урожайность и доходность от выращивания;
сроки хранения и транспортабельность;
устойчивость к болезням и вредителям;
устойчивость к жаре и холоду и уникальность и новизна сорта.
Победители смотра-конкурса получат следующие денежные призы:
1-е место — 100-кратный размер БРВ (1 БРВ равно 300 тыс. сумов);
2-е место – 75-кратный размер БРВ;
3-е место – 50-кратный размер БРВ.
Власти Узбекистана планируют специализировать на выращивании винограда 48 районов. Для этого правительство определяет наиболее оптимальные площади с благоприятными условиями.
Власти стимулируют выращивание винограда на крупных площадях кластерным и кооперационным методами, а также хранение, отбор и переработку винограда.