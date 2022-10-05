https://uz.sputniknews.ru/20221005/putin-podpisal-zakony-o-prisoedinenii-novyx-territoriy-k-rossii-28817886.html

Путин подписал законы о присоединении новых территорий к России

Путин подписал законы о присоединении новых территорий к России

В состав Российской Федерации вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

2022-10-05T13:13+0500

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россия

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. Документы опубликованы на интернет-портале правовой информации.В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.Кроме того, опубликованы указы о назначении Леонида Пасечника временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики, Дениса Пушилина — Донецкой, Евгения Балицкого — врио губернатора Запорожской области, Владимира Сальдо — Херсонской. Все они будут временно руководить регионами до вступления в должность избранного главы.Путин 30 сентября подписал с главами этих территориальных образований договоры о вхождении регионов в состав Федерации, а Конституционный суд признал эти соглашения соответствующими Основному закону.Читайте также:В МИД России сообщили о продвижении потенциала НАТО в АТР

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