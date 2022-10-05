https://uz.sputniknews.ru/20221005/v-mid-rossii-soobschili-o-prodvijenii-potentsiala-nato-v-atr-28811686.html

В МИД России сообщили о продвижении потенциала НАТО в АТР

В МИД России сообщили о продвижении потенциала НАТО в АТР

НАТО и их единомышленники ведут скоординированную обработку региональных стран.

2022-10-05T10:37+0500

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Линия на продвижение с помощью всевозможных инструментов потенциала НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже четко оформляется, сообщил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел Николай Ноздрев."Если оттолкнуться от решений июньского саммита альянса в Мадриде, касающихся глобализации "зоны ответственности" организации, то становится понятно, что линия на продвижение — с помощью любых инструментов — ее потенциала в АТР уже четко оформляется", — отметил Ноздрев.По его мнению, данный процесс опирается на региональных "фокусных" партнеров — Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию, которые рассматриваются Вашингтоном, Лондоном и натовским Брюсселем как связующие звенья проектируемой ими глобальной блоковой структуры по евроатлантическим стандартам."Симптоматично, что взявший курс на ремилитаризацию Токио без всякого стеснения заявляет о необходимости придания "натофикации" Азии необратимого характера", — подчеркнул дипломат.Он добавил, что государства НАТО и их единомышленники ведут скоординированную обработку региональных стран, применяя разные "схемы".Читайте также:Песков отреагировал на публикацию о возможном испытании Россией ядерного оружия

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