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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20221005/rossiyskiy-saper-rasskazal-o-minax-lovushkax-ostavlennyx-vsu-v-shkolax-lnr---video-28825534.html
Российский сапер рассказал о минах-ловушках, оставленных ВСУ в школах ЛНР - видео
Российский сапер рассказал о минах-ловушках, оставленных ВСУ в школах ЛНР - видео
Российский сапер рассказал о минах-ловушках, оставленных украинскими войсками в школах ЛНР.
2022-10-05T17:24+0500
2022-10-05T17:24+0500
специальная военная операция россии в донбассе
лнр
мина
школа
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Украинские военные используют различные ухищрения при установке мин-ловушек в школах и детских садах, после их отступления с территории ЛНР растяжки нашли прямо в классах, заявил командир группы российских саперов.Он объяснил, что леска растяжки крепится к взрывателю заряда одним концом, а другим - к опоре. Взрыв может случится при задевании лески, открытии дверей или окон, если ловушки вовремя не удастся найти и обезвредить. Российский сапер отметил, что кроме ручных гранат, украинские силовики устанавливали более мощные заряды взрывчатки.По его словам, в большинстве случаев украинские националисты маскируют мины-ловушки, пряча их за мебелью, деталями карниза, штукатуря проделанные отверстия в стенах. Одним из наиболее опасных зарядов, с которым пришлось работать российским саперам, был установленный в школе детонационный шнур от установки разминирования минных полей УР-77 "Змей Горыныч".Читайте также:Россия воспримет удары по новым территориям как акт агрессии — главные тезисы Пескова
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видео российский сапер рассказал о минах ловушках оставленных всу в школах лнр украинскими войсками
видео российский сапер рассказал о минах ловушках оставленных всу в школах лнр украинскими войсками

Российский сапер рассказал о минах-ловушках, оставленных ВСУ в школах ЛНР - видео

17:24 05.10.2022
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки
Российские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2022
© Sputnik / РИА Новости
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О том, как украинские военные минировали гражданские объекты в Луганской Народной Республике, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Украинские военные используют различные ухищрения при установке мин-ловушек в школах и детских садах, после их отступления с территории ЛНР растяжки нашли прямо в классах, заявил командир группы российских саперов.
"Неоднократно были заминированы подвалы, чердаки. Были замечены гранаты, установленные на растяжках прямо в классах, где учились дети", - сказал он.
Он объяснил, что леска растяжки крепится к взрывателю заряда одним концом, а другим - к опоре. Взрыв может случится при задевании лески, открытии дверей или окон, если ловушки вовремя не удастся найти и обезвредить. Российский сапер отметил, что кроме ручных гранат, украинские силовики устанавливали более мощные заряды взрывчатки.
"В стене делается отверстие под противотанковую мину ТМ-62. В мину вставляется запал и МУВ (разновидность взрывателя – Прим. ред.). От МУВ идет растяжечка так же на дверцу шкафа или на входную дверь", - пояснил принцип установки ловушки командир группы российских саперов.
По его словам, в большинстве случаев украинские националисты маскируют мины-ловушки, пряча их за мебелью, деталями карниза, штукатуря проделанные отверстия в стенах. Одним из наиболее опасных зарядов, с которым пришлось работать российским саперам, был установленный в школе детонационный шнур от установки разминирования минных полей УР-77 "Змей Горыныч".
"Заряды установки разминирования были закреплены к потолку, к стенам... (Заряд) был замаскирован под карниз и также были подвернуты шторы. Обычному человеку его было практически не обнаружить... Это целенаправленная попытка взорвать людей. Если такой заряд сдетонирует там при нахождении человека, то очень мало шансов, что человек выживет", - заключил российский военнослужащий.
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Россия воспримет удары по новым территориям как акт агрессии — главные тезисы Пескова
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