https://uz.sputniknews.ru/20221005/rossiyskiy-saper-rasskazal-o-minax-lovushkax-ostavlennyx-vsu-v-shkolax-lnr---video-28825534.html

Российский сапер рассказал о минах-ловушках, оставленных ВСУ в школах ЛНР - видео

Российский сапер рассказал о минах-ловушках, оставленных ВСУ в школах ЛНР - видео

Российский сапер рассказал о минах-ловушках, оставленных украинскими войсками в школах ЛНР.

2022-10-05T17:24+0500

2022-10-05T17:24+0500

2022-10-05T17:24+0500

специальная военная операция россии в донбассе

лнр

мина

школа

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Украинские военные используют различные ухищрения при установке мин-ловушек в школах и детских садах, после их отступления с территории ЛНР растяжки нашли прямо в классах, заявил командир группы российских саперов.Он объяснил, что леска растяжки крепится к взрывателю заряда одним концом, а другим - к опоре. Взрыв может случится при задевании лески, открытии дверей или окон, если ловушки вовремя не удастся найти и обезвредить. Российский сапер отметил, что кроме ручных гранат, украинские силовики устанавливали более мощные заряды взрывчатки.По его словам, в большинстве случаев украинские националисты маскируют мины-ловушки, пряча их за мебелью, деталями карниза, штукатуря проделанные отверстия в стенах. Одним из наиболее опасных зарядов, с которым пришлось работать российским саперам, был установленный в школе детонационный шнур от установки разминирования минных полей УР-77 "Змей Горыныч".Читайте также:Россия воспримет удары по новым территориям как акт агрессии — главные тезисы Пескова

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видео российский сапер рассказал о минах ловушках оставленных всу в школах лнр украинскими войсками