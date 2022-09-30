https://uz.sputniknews.ru/20220930/rossiya-vosprimet-udary-po-novym-territoriyam-kak-akt-agressii--glavnye-tezisy-peskova-28671341.html
Россия воспримет удары по новым территориям как акт агрессии — главные тезисы Пескова
Россия воспримет удары по новым территориям как акт агрессии — главные тезисы Пескова
Песков сделал заявления о вхождении новых территорий в состав России, о ядерной эскалации, ЧП на нитках "Северных потоков" и о продолжении СВО.
2022-09-30T15:35+0500
2022-09-30T15:35+0500
2022-09-30T15:35+0500
россия
дмитрий песков
украина
северный поток
спецоперация
ядерное оружие
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ничем иным, кроме как актом агрессии, удары со стороны Украины по новым территориям после их вхождения в состав России не будут, передает РИА Новости."Ничем иным это не будет", - ответил Песков на вопрос о том, как Россия будет воспринимать возможный удар по новым территориям со стороны Украины, будет ли это рассматриваться как акт агрессии против России с соответствующим ответом или будет что-то еще, после сегодняшнего события в Георгиевском зале Кремля и подписания документов о вхождении четырех территорий в состав РФ.Территории ДНР и ЛНР войдут в состав Российской Федерации в границах 2014 года, в которых РФ ранее признала независимость этих государств, сообщил Песков.На вопрос о том, что делать с неосвобожденной территорией ДНР, Песков ответил, что "ее предстоит освободить", поскольку в состав РФ "вступает признанное нами государство в границах 2014 года".По его словам, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией РФ, на них будет распространяться и договор о союзном государстве.Он также заявил, что люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно.Пресс-секретарь президента РФ отметил, что позиция России по "зерновой сделке" с Украиной заключается в том, чтобы нуждающиеся в продовольствии страны действительно имели возможность получать его в ходе реализации договоренностей.Накануне в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган во время разговора по телефону обратили внимание на необходимость выполнения продуктовой сделки, включая снятие барьеров для поставок из РФ на мировые рынкиПострадали как минимум три ветки экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", была информация про утечку на четвертой, но точности пока нет, заявил Песков.По его словам, в нынешних условиях эти исследования невозможны."В нынешних условиях, когда продолжаются выбросы газа, я не думаю, что эти исследования возможны", - добавил Песков.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Песков назвал ЧП на нитках "Северных потоков" актом государственного терроризма и отметил, что это не может обойтись без серьезного международного расследования.Кроме того, пресс-секретарь президента РФ, подчеркнул, что Киев ушел с переговорного трека, СВО продолжается. Украинская сторона неоднократно публично заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры с РФ, в таких условиях Москва делает акцент на продолжении специальной военной операции, требования РФ не меняются.По его словам, президент РФ Владимир Путин может провести международный телефонный разговор в пятницу вечером. "Всю информацию по мере поступления мы будем вам предоставлять", - заключил Песков.Читайте также:Лавров: СНГ, ОДКБ и ШОС выступают примерами равноправного сотрудничества
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Россия воспримет удары по новым территориям как акт агрессии — главные тезисы Пескова
Дмитрий Песков сделал заявления о вхождении новых территорий в состав России, о ядерной эскалации, позиции России по "зерновой сделке", ЧП на нитках "Северных потоков" и о продолжении СВО.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ничем иным, кроме как актом агрессии, удары со стороны Украины по новым территориям после их вхождения в состав России не будут, передает РИА Новости.
"Ничем иным это не будет", - ответил Песков на вопрос о том, как Россия будет воспринимать возможный удар по новым территориям со стороны Украины, будет ли это рассматриваться как акт агрессии против России с соответствующим ответом или будет что-то еще, после сегодняшнего события в Георгиевском зале Кремля и подписания документов о вхождении четырех территорий в состав РФ.
Территории ДНР и ЛНР войдут в состав Российской Федерации в границах 2014 года, в которых РФ ранее признала независимость этих государств, сообщил Песков.
На вопрос о том, что делать с неосвобожденной территорией ДНР, Песков ответил, что "ее предстоит освободить", поскольку в состав РФ "вступает признанное нами государство в границах 2014 года".
По его словам, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией РФ, на них будет распространяться и договор о союзном государстве.
"Будет обращение, выступление президента РФ- еще раз повторяю, объемное выступление - и затем будет церемония подписания документов. В церемонии подписания документов примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо. Будут подписаны четыре договора о принятии в РФ новых субъектов", - сказал Песков журналистам.
Он также заявил, что люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно.
"Мы не хотим развивать эту тему, все-таки мы призываем всех ответственно себя вести", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что позиция России по "зерновой сделке" с Украиной заключается в том, чтобы нуждающиеся в продовольствии страны действительно имели возможность получать его в ходе реализации договоренностей.
Накануне в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган во время разговора по телефону обратили внимание на необходимость выполнения продуктовой сделки, включая снятие барьеров для поставок из РФ на мировые рынки
Пострадали как минимум три ветки экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", была информация про утечку на четвертой, но точности пока нет, заявил Песков.
По его словам, в нынешних условиях эти исследования невозможны.
"В нынешних условиях, когда продолжаются выбросы газа, я не думаю, что эти исследования возможны", - добавил Песков.
В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Песков назвал ЧП на нитках "Северных потоков" актом государственного терроризма и отметил, что это не может обойтись без серьезного международного расследования.
"Я пока не могу ответить на этот вопрос. Очевидно, что без серьезного международного расследования такой беспрецедентный акт, можно сказать, государственного терроризма обойтись не может и не должен. И потребуется, конечно, взаимодействие в рамках такого расследования", - сказал Песков журналистам на вопрос, готова ли РФ кого-то ознакомить с материалами, которые указывают на западный след в диверсии на "Северных потоках".
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ, подчеркнул, что Киев ушел с переговорного трека, СВО продолжается. Украинская сторона неоднократно публично заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры с РФ, в таких условиях Москва делает акцент на продолжении специальной военной операции, требования РФ не меняются.
"С переговорного трека полностью ушла украинская сторона. Наши требования не меняются. Цели специальной военной операции не меняются. Поэтому, естественно, в условиях, когда публично украинская сторона неоднократно заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры, соответственно, акцент делается на продолжении специальной военной операции", - сказал Песков во время общения с прессой в пятницу.
По его словам, президент РФ Владимир Путин может провести международный телефонный разговор в пятницу вечером.
"Всю информацию по мере поступления мы будем вам предоставлять", - заключил Песков.