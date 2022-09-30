https://uz.sputniknews.ru/20220930/rossiya-vosprimet-udary-po-novym-territoriyam-kak-akt-agressii--glavnye-tezisy-peskova-28671341.html

Россия воспримет удары по новым территориям как акт агрессии — главные тезисы Пескова

Россия воспримет удары по новым территориям как акт агрессии — главные тезисы Пескова

Песков сделал заявления о вхождении новых территорий в состав России, о ядерной эскалации, ЧП на нитках "Северных потоков" и о продолжении СВО.

2022-09-30T15:35+0500

2022-09-30T15:35+0500

2022-09-30T15:35+0500

россия

дмитрий песков

украина

северный поток

спецоперация

ядерное оружие

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ничем иным, кроме как актом агрессии, удары со стороны Украины по новым территориям после их вхождения в состав России не будут, передает РИА Новости."Ничем иным это не будет", - ответил Песков на вопрос о том, как Россия будет воспринимать возможный удар по новым территориям со стороны Украины, будет ли это рассматриваться как акт агрессии против России с соответствующим ответом или будет что-то еще, после сегодняшнего события в Георгиевском зале Кремля и подписания документов о вхождении четырех территорий в состав РФ.Территории ДНР и ЛНР войдут в состав Российской Федерации в границах 2014 года, в которых РФ ранее признала независимость этих государств, сообщил Песков.На вопрос о том, что делать с неосвобожденной территорией ДНР, Песков ответил, что "ее предстоит освободить", поскольку в состав РФ "вступает признанное нами государство в границах 2014 года".По его словам, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией РФ, на них будет распространяться и договор о союзном государстве.Он также заявил, что люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно.Пресс-секретарь президента РФ отметил, что позиция России по "зерновой сделке" с Украиной заключается в том, чтобы нуждающиеся в продовольствии страны действительно имели возможность получать его в ходе реализации договоренностей.Накануне в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган во время разговора по телефону обратили внимание на необходимость выполнения продуктовой сделки, включая снятие барьеров для поставок из РФ на мировые рынкиПострадали как минимум три ветки экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", была информация про утечку на четвертой, но точности пока нет, заявил Песков.По его словам, в нынешних условиях эти исследования невозможны."В нынешних условиях, когда продолжаются выбросы газа, я не думаю, что эти исследования возможны", - добавил Песков.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Песков назвал ЧП на нитках "Северных потоков" актом государственного терроризма и отметил, что это не может обойтись без серьезного международного расследования.Кроме того, пресс-секретарь президента РФ, подчеркнул, что Киев ушел с переговорного трека, СВО продолжается. Украинская сторона неоднократно публично заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры с РФ, в таких условиях Москва делает акцент на продолжении специальной военной операции, требования РФ не меняются.По его словам, президент РФ Владимир Путин может провести международный телефонный разговор в пятницу вечером. "Всю информацию по мере поступления мы будем вам предоставлять", - заключил Песков.Читайте также:Лавров: СНГ, ОДКБ и ШОС выступают примерами равноправного сотрудничества

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