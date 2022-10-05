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Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
О прогнозе погоды на сегодня читайте в нашем материале.
2022-10-05T10:05+0500
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погода
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Сегодня днем на территории Узбекистана сохранится погода без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер 7-12 м/с, по северу, югу и пустынной зоне возможно усиление до 15-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Воздух прогреется до 19-24 градусов. В Ташкенте осадков не ожидается. Ветер 5-10 м/с. Температура составит 21-23 градуса. По горным районам республики без осадков. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха составит 12-17 градусов.Читайте также:Технологии и радушие: почему российские бьюти-франшизы успешны в Узбекистане – видео
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синоптики рассказали о погоде на сегодня прогноз погоды в узбекистане ташкент новости сколько градусов днем максимально будет какой ветер осадки дождь
синоптики рассказали о погоде на сегодня прогноз погоды в узбекистане ташкент новости сколько градусов днем максимально будет какой ветер осадки дождь

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

10:05 05.10.2022
© pexels.com/Brett SaylesМалооблачная и теплая погода
Малооблачная и теплая погода - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2022
© pexels.com/Brett Sayles
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О прогнозе погоды на сегодня читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Сегодня днем на территории Узбекистана сохранится погода без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер 7-12 м/с, по северу, югу и пустынной зоне возможно усиление до 15-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Воздух прогреется до 19-24 градусов.
В Ташкенте осадков не ожидается. Ветер 5-10 м/с. Температура составит 21-23 градуса.
По горным районам республики без осадков. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха составит 12-17 градусов.
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Технологии и радушие: почему российские бьюти-франшизы успешны в Узбекистане – видео
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