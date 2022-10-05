https://uz.sputniknews.ru/20221005/uzbekistan-utverdil-soglashenie-sng-ob-avtorskix-pravax-v-internete-28803304.html
Узбекистан утвердил соглашение СНГ об авторских правах в Интернете
Узбекистан утвердил соглашение СНГ об авторских правах в Интернете
Представители стран-участниц СНГ подписали соглашение по итогам заседания 12 ноября 2021 года.
2022-10-05T07:43+0500
2022-10-05T07:43+0500
2022-10-05T07:43+0500
политика
шавкат мирзиёев
соглашение
снг
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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением утвердил соглашение о сотрудничестве стран СНГ по охране и защите авторских прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете, следует из документа, обнародованного во вторник.Представители стран-участниц СНГ подписали соглашение по итогам заседания Совета глав правительств государств-участников СНГ 12 ноября 2021 года в онлайн-режиме.Отвечать за реализацию соглашения будут Министерство юстиции и государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомнадзор).Мирзиёев поручил МИД уведомить органы СНГ о выполнении Узбекистаном внутренних процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
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соглашение снг по защите авторских прав в интернете ратификация президент шавкат мирзиёев
соглашение снг по защите авторских прав в интернете ратификация президент шавкат мирзиёев
Узбекистан утвердил соглашение СНГ об авторских правах в Интернете
Представители стран-участниц СНГ подписали соглашение по итогам заседания 12 ноября 2021 года.
ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением утвердил соглашение о сотрудничестве стран СНГ по охране и защите авторских прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете, следует из документа, обнародованного во вторник.
"Утвердить соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях", — говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте базы национального законодательства Lex.uz.
Представители стран-участниц СНГ подписали соглашение по итогам заседания Совета глав правительств государств-участников СНГ 12 ноября 2021 года в онлайн-режиме.
Отвечать за реализацию соглашения будут Министерство юстиции и государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомнадзор).
Мирзиёев поручил МИД уведомить органы СНГ о выполнении Узбекистаном внутренних процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.