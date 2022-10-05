https://uz.sputniknews.ru/20221005/uzbekistan-utverdil-soglashenie-sng-ob-avtorskix-pravax-v-internete-28803304.html

Узбекистан утвердил соглашение СНГ об авторских правах в Интернете

Узбекистан утвердил соглашение СНГ об авторских правах в Интернете

Представители стран-участниц СНГ подписали соглашение по итогам заседания 12 ноября 2021 года.

2022-10-05T07:43+0500

2022-10-05T07:43+0500

2022-10-05T07:43+0500

политика

шавкат мирзиёев

соглашение

снг

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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением утвердил соглашение о сотрудничестве стран СНГ по охране и защите авторских прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете, следует из документа, обнародованного во вторник.Представители стран-участниц СНГ подписали соглашение по итогам заседания Совета глав правительств государств-участников СНГ 12 ноября 2021 года в онлайн-режиме.Отвечать за реализацию соглашения будут Министерство юстиции и государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомнадзор).Мирзиёев поручил МИД уведомить органы СНГ о выполнении Узбекистаном внутренних процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

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соглашение снг по защите авторских прав в интернете ратификация президент шавкат мирзиёев