https://uz.sputniknews.ru/20221005/v-samarkande-proydet-mejdunarodnyy-gastrofestival--video-28820208.html

В Самарканде пройдет международный гастрофестиваль – видео

В Самарканде пройдет международный гастрофестиваль – видео

Гостей праздника ждет вкусная еда от узбекистанских и зарубежных команд поваров

2022-10-05T14:16+0500

2022-10-05T14:16+0500

2022-10-05T14:16+0500

туризм

самарканд

гастрономический туризм

туризм

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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. В Самарканде пройдет Международный гастрономический фестиваль. Праздник состоится 7-8 октября на улице Ислама Каримова, сообщает пресс-служба Министерства туризма Узбекистана.Цель фестиваля – показать гастрономический потенциал страны и способствовать развитию туризма в стране, отметили в пресс-службе.В конкурсе примут участие команды поваров из каждой области республики, а также повара предприятий общепита, обслуживающих туристов. Будут на фестивале и зарубежные команды.Члены жюри оценят приготовленные командами блюда и определят самых опытных шеф-поваров. Победители получат ценные призы.На днях гастрономический фестиваль прошел в Каракалпакстане. Здесь готовили блюда из рыбы.Читайте также: Видео: "Вообще бесподобно!" — туристы о фестивале еды в Ташкенте

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