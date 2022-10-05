https://uz.sputniknews.ru/20221005/v-samarkande-proydet-mejdunarodnyy-gastrofestival--video-28820208.html
В Самарканде пройдет международный гастрофестиваль – видео
В Самарканде пройдет международный гастрофестиваль – видео
Гостей праздника ждет вкусная еда от узбекистанских и зарубежных команд поваров
2022-10-05T14:16+0500
2022-10-05T14:16+0500
2022-10-05T14:16+0500
туризм
самарканд
гастрономический туризм
туризм
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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. В Самарканде пройдет Международный гастрономический фестиваль. Праздник состоится 7-8 октября на улице Ислама Каримова, сообщает пресс-служба Министерства туризма Узбекистана.Цель фестиваля – показать гастрономический потенциал страны и способствовать развитию туризма в стране, отметили в пресс-службе.В конкурсе примут участие команды поваров из каждой области республики, а также повара предприятий общепита, обслуживающих туристов. Будут на фестивале и зарубежные команды.Члены жюри оценят приготовленные командами блюда и определят самых опытных шеф-поваров. Победители получат ценные призы.На днях гастрономический фестиваль прошел в Каракалпакстане. Здесь готовили блюда из рыбы.Читайте также: Видео: "Вообще бесподобно!" — туристы о фестивале еды в Ташкенте
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видео самарканд гастрономический фестиваль конкурс гастрофест блюда гастрономический туризм конкурс министерство туризма
видео самарканд гастрономический фестиваль конкурс гастрофест блюда гастрономический туризм конкурс министерство туризма
В Самарканде пройдет международный гастрофестиваль – видео
Гостей праздника ждет вкусная еда от узбекистанских и зарубежных команд поваров
ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. В Самарканде пройдет Международный гастрономический фестиваль. Праздник состоится 7-8 октября на улице Ислама Каримова, сообщает пресс-служба Министерства туризма Узбекистана.
Цель фестиваля – показать гастрономический потенциал страны и способствовать развитию туризма в стране, отметили в пресс-службе.
В конкурсе примут участие команды поваров из каждой области республики, а также повара предприятий общепита, обслуживающих туристов. Будут на фестивале и зарубежные команды.
Члены жюри оценят приготовленные командами блюда и определят самых опытных шеф-поваров. Победители получат ценные призы.
На днях гастрономический фестиваль прошел в Каракалпакстане. Здесь готовили блюда из рыбы.