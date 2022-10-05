https://uz.sputniknews.ru/20221005/v-tashkente-utverdili-tarify-na-teplosnabjenie--28816370.html
В Ташкенте утвердили тарифы на теплоснабжение
В Ташкенте утвердили тарифы на теплоснабжение
Изменение тарифов за услуги теплоснабжения в отопительный сезон 2022-2023 гг. затронет только бюджетные организации.
2022-10-05T12:42+0500
2022-10-05T12:42+0500
2022-10-05T12:42+0500
общество
тарифы
ташкент
теплоснабжение
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Ташкенте тарифы на теплоснабжение для населения и предпринимателей повышаться не будут, сообщает корреспондент Sputnik.Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов утвердил тарифы за услуги теплоснабжения на отопительный сезон 2022-2023 годов.Розничные тарифы на услуги теплоснабжения для следующих категорий остаются на прежнем уровне:Для бюджетных организаций розничный тариф повысится. С 21 октября он составит 502 067 сум/Гкал.Разница между базовым и розничными тарифами будет субсидироваться за счет средств местного бюджета Ташкента. За счет субсидий и средств, полученных от потребителей за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также собственных капиталовложений ИП ООО "Veolia Energy Tashkent" будет:Читайте также:В регионах Узбекистана установят базовые станции стандарта 5G
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в ташкенте утвердили тарифы на теплоснабжение изменение тарифов за услуги теплоснабжения в отопительный сезон 2022 2023 кого коснется затронет только бюджетные организации сколько должны будут платить предприниматели граждане обычные простые жители население новости заявления подробности узбекистан
в ташкенте утвердили тарифы на теплоснабжение изменение тарифов за услуги теплоснабжения в отопительный сезон 2022 2023 кого коснется затронет только бюджетные организации сколько должны будут платить предприниматели граждане обычные простые жители население новости заявления подробности узбекистан
В Ташкенте утвердили тарифы на теплоснабжение
Изменение тарифов за услуги теплоснабжения в отопительный сезон 2022-2023 годов затронет только бюджетные организации.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Ташкенте тарифы на теплоснабжение для населения и предпринимателей повышаться не будут, сообщает корреспондент Sputnik.
Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов утвердил
тарифы за услуги теплоснабжения на отопительный сезон 2022-2023 годов.
Розничные тарифы на услуги теплоснабжения для следующих категорий остаются на прежнем уровне:
для населения – 91 960 сум/Гкал (действует с 15 августа 2019 года);
для малого, среднего и крупного бизнеса – 141 737 сум/Гкал (действует с 15 августа 2019 года).
Для бюджетных организаций розничный тариф повысится. С 21 октября он составит 502 067 сум/Гкал.
Разница между базовым и розничными тарифами будет субсидироваться за счет средств местного бюджета Ташкента.
За счет субсидий и средств, полученных от потребителей за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также собственных капиталовложений ИП ООО "Veolia Energy Tashkent" будет:
проводить плановую модернизацию и реконструкцию систем теплоснабжения;
реализовывать пилотный проект в Сергелийском и Бектемирском районах;
осуществлять поэтапный переход на закрытую систему теплоснабжения, который в дальнейшем значительно сократит энергоресурсы на выработку тепловой энергии.