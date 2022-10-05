https://uz.sputniknews.ru/20221005/v-tashkente-utverdili-tarify-na-teplosnabjenie--28816370.html

В Ташкенте утвердили тарифы на теплоснабжение

В Ташкенте утвердили тарифы на теплоснабжение

Изменение тарифов за услуги теплоснабжения в отопительный сезон 2022-2023 гг. затронет только бюджетные организации.

2022-10-05T12:42+0500

2022-10-05T12:42+0500

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общество

тарифы

ташкент

теплоснабжение

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Ташкенте тарифы на теплоснабжение для населения и предпринимателей повышаться не будут, сообщает корреспондент Sputnik.Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов утвердил тарифы за услуги теплоснабжения на отопительный сезон 2022-2023 годов.Розничные тарифы на услуги теплоснабжения для следующих категорий остаются на прежнем уровне:Для бюджетных организаций розничный тариф повысится. С 21 октября он составит 502 067 сум/Гкал.Разница между базовым и розничными тарифами будет субсидироваться за счет средств местного бюджета Ташкента. За счет субсидий и средств, полученных от потребителей за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также собственных капиталовложений ИП ООО "Veolia Energy Tashkent" будет:Читайте также:В регионах Узбекистана установят базовые станции стандарта 5G

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