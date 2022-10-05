https://uz.sputniknews.ru/20221005/v-tashkentskom-zooparke-izmenilsya-rejim-raboty-28828891.html
В Ташкентском зоопарке изменился режим работы
В Ташкентском зоопарке изменился режим работы
С сегодняшнего дня кассы будут закрываться раньше, а сам зоопарк будет работать дольше.
2022-10-05T19:10+0500
2022-10-05T19:10+0500
2022-10-05T19:10+0500
общество
ташкентский зоопарк
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Ташкентском зоопарке изменился режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе заведения."Дорогие друзья, спешим сообщить о том, что с 5 октября время работы наших касс — с 8 до 17.30", - говорится в сообщении.Сам зоопарк будет работать с 8 до 19.До этого стало известно, что команда кинематографистов из России во главе с Иваном Затевахиным снимает фильм в Ташкентском зоопарке.Ранее сообщалось, что изъятые в конце августа в столичном аэропорту 57 детеныша нильского крокодила останутся в Ташкентском зоопарке.Читайте также:Что нужно знать о туранских тиграх — видео
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в ташкентском зоопарке изменился режим работы новости кассы
в ташкентском зоопарке изменился режим работы новости кассы
В Ташкентском зоопарке изменился режим работы
С сегодняшнего дня кассы будут закрываться раньше, а сам зоопарк будет работать дольше.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik.
В Ташкентском зоопарке изменился режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе
заведения.
"Дорогие друзья, спешим сообщить о том, что с 5 октября время работы наших касс — с 8 до 17.30", - говорится в сообщении.
Сам зоопарк будет работать с 8 до 19.
До этого стало известно, что команда кинематографистов из России во главе с Иваном Затевахиным снимает фильм в Ташкентском зоопарке.
Ранее сообщалось, что изъятые в конце августа в столичном аэропорту 57 детеныша нильского крокодила останутся в Ташкентском зоопарке.