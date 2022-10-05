https://uz.sputniknews.ru/20221005/v-tashkentskom-zooparke-izmenilsya-rejim-raboty-28828891.html

В Ташкентском зоопарке изменился режим работы

В Ташкентском зоопарке изменился режим работы

С сегодняшнего дня кассы будут закрываться раньше, а сам зоопарк будет работать дольше.

2022-10-05T19:10+0500

2022-10-05T19:10+0500

2022-10-05T19:10+0500

общество

ташкентский зоопарк

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Ташкентском зоопарке изменился режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе заведения."Дорогие друзья, спешим сообщить о том, что с 5 октября время работы наших касс — с 8 до 17.30", - говорится в сообщении.Сам зоопарк будет работать с 8 до 19.До этого стало известно, что команда кинематографистов из России во главе с Иваном Затевахиным снимает фильм в Ташкентском зоопарке.Ранее сообщалось, что изъятые в конце августа в столичном аэропорту 57 детеныша нильского крокодила останутся в Ташкентском зоопарке.Читайте также:Что нужно знать о туранских тиграх — видео

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в ташкентском зоопарке изменился режим работы новости кассы