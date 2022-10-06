https://uz.sputniknews.ru/20221006/asakabank-vystavil-na-prodaju-136-obektov-nedvijimosti-28847523.html

"Асакабанк" выставил на продажу 136 объектов недвижимости

"Асакабанк" выставил на продажу 136 объектов недвижимости

Долю государства в банковском секторе намечено снизить с 82% до 40% в 2025 году.

2022-10-06T15:39+0500

2022-10-06T15:39+0500

2022-10-06T15:39+0500

экономика

недвижимость

продажа

банковская сфера

государство

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. "Асакабанк" выставил на продажу 136 объектов недвижимости и имущественных комплексов. При этом победитель аукциона за эти объекты сможет платить в рассрочку.В частности, среди лотов есть:Постановлением президента от 18 марта 2022 года "О дополнительных мерах по дальнейшему сокращению государственного участия в экономике и ускорению приватизации" было предусмотрено до конца 2022 года выставить на торги государственные доли АКБ "Узсаноаткурилишбанк" и АКБ "Асакабанк".Также сейчас ведется работа по размещению на фондовой бирже акций АКБ "Кишлок курилиш банк", "Халк банки", "Микрокредитбанк", "Алокабанк", "Агробанк", "Узмиллийбанк".Долю государства в банковском секторе намечено снизить с 82% до 40% в 2025 году.Читайте также:Узбекистан ведет абсолютно правильную политику, закупая золото – аналитик

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