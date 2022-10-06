https://uz.sputniknews.ru/20221006/asakabank-vystavil-na-prodaju-136-obektov-nedvijimosti-28847523.html
"Асакабанк" выставил на продажу 136 объектов недвижимости
"Асакабанк" выставил на продажу 136 объектов недвижимости
Долю государства в банковском секторе намечено снизить с 82% до 40% в 2025 году.
2022-10-06T15:39+0500
2022-10-06T15:39+0500
2022-10-06T15:39+0500
экономика
недвижимость
продажа
банковская сфера
государство
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. "Асакабанк" выставил на продажу 136 объектов недвижимости и имущественных комплексов. При этом победитель аукциона за эти объекты сможет платить в рассрочку.В частности, среди лотов есть:Постановлением президента от 18 марта 2022 года "О дополнительных мерах по дальнейшему сокращению государственного участия в экономике и ускорению приватизации" было предусмотрено до конца 2022 года выставить на торги государственные доли АКБ "Узсаноаткурилишбанк" и АКБ "Асакабанк".Также сейчас ведется работа по размещению на фондовой бирже акций АКБ "Кишлок курилиш банк", "Халк банки", "Микрокредитбанк", "Алокабанк", "Агробанк", "Узмиллийбанк".Долю государства в банковском секторе намечено снизить с 82% до 40% в 2025 году.Читайте также:Узбекистан ведет абсолютно правильную политику, закупая золото – аналитик
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асакабанк выставил на продажу 136 объектов недвижимости какие что аукцион узбекистан новости экономика заявления торговый комплекс производственный комплекс
асакабанк выставил на продажу 136 объектов недвижимости какие что аукцион узбекистан новости экономика заявления торговый комплекс производственный комплекс
"Асакабанк" выставил на продажу 136 объектов недвижимости
Долю государства в банковском секторе намечено снизить с 82% до 40% в 2025 году.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. "Асакабанк" выставил на продажу 136 объектов недвижимости и имущественных комплексов. При этом победитель аукциона за эти объекты сможет платить в рассрочку.
В частности, среди лотов есть:
несколько административных комплексов зданий и сооружений на суммы от 2 до 2,6 млрд сумов;
производственный комплекс – за 9,3 млрд сумов;
торговый комплекс – 2,9 млрд сумов;
тепличный имущественный комплекс – 26 млрд сумов;
10 жилых зданий стоимостью от 252 до 470 млн сумов.
Постановлением президента от 18 марта 2022 года "О дополнительных мерах по дальнейшему сокращению государственного участия в экономике и ускорению приватизации" было предусмотрено до конца 2022 года выставить на торги государственные доли АКБ "Узсаноаткурилишбанк" и АКБ "Асакабанк".
Также сейчас ведется работа по размещению на фондовой бирже акций АКБ "Кишлок курилиш банк", "Халк банки", "Микрокредитбанк", "Алокабанк", "Агробанк", "Узмиллийбанк".
Долю государства в банковском секторе намечено снизить с 82% до 40% в 2025 году.