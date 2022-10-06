https://uz.sputniknews.ru/20221006/mejdunarodnaya-politseyskaya-assotsiatsiya-uzbekistana-otmetit-yubiley---podrobnosti-28856293.html

Международная полицейская ассоциация Узбекистана отметит юбилей - подробности

Международная полицейская ассоциация Узбекистана отметит юбилей - подробности

Членами клуба являются отставные сотрудники правоохранительных органов.

2022-10-06T17:14+0500

2022-10-06T17:14+0500

2022-10-06T17:14+0500

общество

узбекистан

полицейский

ассоциация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/12/26295670_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e0ea06e7e9e469b490d0014230e102a3.jpg

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Ташкенте в парке Победы седьмого октября пройдет торжественное мероприятие в честь десятилетия образования Международной полицейской ассоциации Узбекистана (МПА). Об этом сообщает корреспондент Sputnik.В мероприятии примут участие представители дипмиссий иностранных государств в Узбекистане, сотрудники силовых структур, ветераны и дети-инвалиды. Также на юбилей приедут спецпредставители Московского регионального отделения Международной полицейской ассоциации. В рамках юбилея МПА пройдет выставка военной техники, показательные выступления вооруженных сил, а также концерт звезд узбекской эстрады.Секция "Международная полицейская ассоциация" в Узбекистане является членом Международной полицейской ассоциации Российской Федерации с 2012 года. В 2016 году клуб получил сертификат МПА в качестве наблюдателя и был официально зарегистрирован в Узбекистане седьмого октября 2019 года.На сегодняшний день в IPA (МПА) входят более 100 стран в качестве полноправных членов и 51 страна в качестве членов-наблюдателей своих национальных секций.Членами клуба в основном являются отставные сотрудники правоохранительных органов. Ключевые направления деятельности клуба:Читайте также:Узбекистанские железнодорожники приняли участие в XIV Слете молодежи РЖД

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

международная полицейская ассоциация узбекистана отметит юбилей подробности отставные сотрудники правоохранительных органов члены клуба секция мпа новости заявления чем занимается деятельность для чего нужна создана когда в каком году полицейские