Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20221006/mejdunarodnaya-politseyskaya-assotsiatsiya-uzbekistana-otmetit-yubiley---podrobnosti-28856293.html
Международная полицейская ассоциация Узбекистана отметит юбилей - подробности
Международная полицейская ассоциация Узбекистана отметит юбилей - подробности
Членами клуба являются отставные сотрудники правоохранительных органов.
2022-10-06T17:14+0500
2022-10-06T17:14+0500
общество
узбекистан
полицейский
ассоциация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/12/26295670_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e0ea06e7e9e469b490d0014230e102a3.jpg
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Ташкенте в парке Победы седьмого октября пройдет торжественное мероприятие в честь десятилетия образования Международной полицейской ассоциации Узбекистана (МПА). Об этом сообщает корреспондент Sputnik.В мероприятии примут участие представители дипмиссий иностранных государств в Узбекистане, сотрудники силовых структур, ветераны и дети-инвалиды. Также на юбилей приедут спецпредставители Московского регионального отделения Международной полицейской ассоциации. В рамках юбилея МПА пройдет выставка военной техники, показательные выступления вооруженных сил, а также концерт звезд узбекской эстрады.Секция "Международная полицейская ассоциация" в Узбекистане является членом Международной полицейской ассоциации Российской Федерации с 2012 года. В 2016 году клуб получил сертификат МПА в качестве наблюдателя и был официально зарегистрирован в Узбекистане седьмого октября 2019 года.На сегодняшний день в IPA (МПА) входят более 100 стран в качестве полноправных членов и 51 страна в качестве членов-наблюдателей своих национальных секций.Членами клуба в основном являются отставные сотрудники правоохранительных органов. Ключевые направления деятельности клуба:Читайте также:Узбекистанские железнодорожники приняли участие в XIV Слете молодежи РЖД
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/12/26295670_0:0:1804:1353_1920x0_80_0_0_04b103cbc516a5a800fb66ae8d7b66ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
международная полицейская ассоциация узбекистана отметит юбилей подробности отставные сотрудники правоохранительных органов члены клуба секция мпа новости заявления чем занимается деятельность для чего нужна создана когда в каком году полицейские
международная полицейская ассоциация узбекистана отметит юбилей подробности отставные сотрудники правоохранительных органов члены клуба секция мпа новости заявления чем занимается деятельность для чего нужна создана когда в каком году полицейские

Международная полицейская ассоциация Узбекистана отметит юбилей - подробности

17:14 06.10.2022
© AP Photo / ANVAR ILYASOVСотрудник правоохранительных органов Узбекистана
Сотрудник правоохранительных органов Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / ANVAR ILYASOV
Подписаться на
НовостиTelegram
Членами клуба в основном являются отставные сотрудники правоохранительных органов.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Ташкенте в парке Победы седьмого октября пройдет торжественное мероприятие в честь десятилетия образования Международной полицейской ассоциации Узбекистана (МПА). Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
В мероприятии примут участие представители дипмиссий иностранных государств в Узбекистане, сотрудники силовых структур, ветераны и дети-инвалиды. Также на юбилей приедут спецпредставители Московского регионального отделения Международной полицейской ассоциации.
В рамках юбилея МПА пройдет выставка военной техники, показательные выступления вооруженных сил, а также концерт звезд узбекской эстрады.
Секция "Международная полицейская ассоциация" в Узбекистане является членом Международной полицейской ассоциации Российской Федерации с 2012 года.
В 2016 году клуб получил сертификат МПА в качестве наблюдателя и был официально зарегистрирован в Узбекистане седьмого октября 2019 года.
На сегодняшний день в IPA (МПА) входят более 100 стран в качестве полноправных членов и 51 страна в качестве членов-наблюдателей своих национальных секций.
Членами клуба в основном являются отставные сотрудники правоохранительных органов.
Ключевые направления деятельности клуба:
повышение статуса сотрудников правоохранительных органов;
оказание материальной и социальной поддержки пенсионерам, являющимся членами Клуба IPA;
обеспечить социальную защиту выезжающих за границу граждан Узбекистана, прошедших программу социальной защиты, а также граждан иностранных государств, прибывших в республику;
воспитание молодежи в духе патриотизма, ограждение ее от идей терроризма, наркотрафика, религиозного фанатизма, содействие защите молодого поколения от постоянно растущих дорожно-транспортных происшествий.
Читайте также:
Узбекистанские железнодорожники приняли участие в XIV Слете молодежи РЖД
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0