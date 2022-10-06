https://uz.sputniknews.ru/20221006/mejdunarodnaya-politseyskaya-assotsiatsiya-uzbekistana-otmetit-yubiley---podrobnosti-28856293.html
Международная полицейская ассоциация Узбекистана отметит юбилей - подробности
Международная полицейская ассоциация Узбекистана отметит юбилей - подробности
Членами клуба являются отставные сотрудники правоохранительных органов.
2022-10-06T17:14+0500
2022-10-06T17:14+0500
2022-10-06T17:14+0500
общество
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полицейский
ассоциация
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Ташкенте в парке Победы седьмого октября пройдет торжественное мероприятие в честь десятилетия образования Международной полицейской ассоциации Узбекистана (МПА). Об этом сообщает корреспондент Sputnik.В мероприятии примут участие представители дипмиссий иностранных государств в Узбекистане, сотрудники силовых структур, ветераны и дети-инвалиды. Также на юбилей приедут спецпредставители Московского регионального отделения Международной полицейской ассоциации. В рамках юбилея МПА пройдет выставка военной техники, показательные выступления вооруженных сил, а также концерт звезд узбекской эстрады.Секция "Международная полицейская ассоциация" в Узбекистане является членом Международной полицейской ассоциации Российской Федерации с 2012 года. В 2016 году клуб получил сертификат МПА в качестве наблюдателя и был официально зарегистрирован в Узбекистане седьмого октября 2019 года.На сегодняшний день в IPA (МПА) входят более 100 стран в качестве полноправных членов и 51 страна в качестве членов-наблюдателей своих национальных секций.Членами клуба в основном являются отставные сотрудники правоохранительных органов. Ключевые направления деятельности клуба:Читайте также:Узбекистанские железнодорожники приняли участие в XIV Слете молодежи РЖД
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международная полицейская ассоциация узбекистана отметит юбилей подробности отставные сотрудники правоохранительных органов члены клуба секция мпа новости заявления чем занимается деятельность для чего нужна создана когда в каком году полицейские
международная полицейская ассоциация узбекистана отметит юбилей подробности отставные сотрудники правоохранительных органов члены клуба секция мпа новости заявления чем занимается деятельность для чего нужна создана когда в каком году полицейские
Международная полицейская ассоциация Узбекистана отметит юбилей - подробности
Членами клуба в основном являются отставные сотрудники правоохранительных органов.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Ташкенте в парке Победы седьмого октября пройдет торжественное мероприятие в честь десятилетия образования Международной полицейской ассоциации Узбекистана (МПА). Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
В мероприятии примут участие представители дипмиссий иностранных государств в Узбекистане, сотрудники силовых структур, ветераны и дети-инвалиды. Также на юбилей приедут спецпредставители Московского регионального отделения Международной полицейской ассоциации.
В рамках юбилея МПА пройдет выставка военной техники, показательные выступления вооруженных сил, а также концерт звезд узбекской эстрады.
Секция "Международная полицейская ассоциация" в Узбекистане является членом Международной полицейской ассоциации Российской Федерации с 2012 года.
В 2016 году клуб получил сертификат МПА в качестве наблюдателя и был официально зарегистрирован в Узбекистане седьмого октября 2019 года.
На сегодняшний день в IPA (МПА) входят более 100 стран в качестве полноправных членов и 51 страна в качестве членов-наблюдателей своих национальных секций.
Членами клуба в основном являются отставные сотрудники правоохранительных органов.
Ключевые направления деятельности клуба:
повышение статуса сотрудников правоохранительных органов;
оказание материальной и социальной поддержки пенсионерам, являющимся членами Клуба IPA;
обеспечить социальную защиту выезжающих за границу граждан Узбекистана, прошедших программу социальной защиты, а также граждан иностранных государств, прибывших в республику;
воспитание молодежи в духе патриотизма, ограждение ее от идей терроризма, наркотрафика, религиозного фанатизма, содействие защите молодого поколения от постоянно растущих дорожно-транспортных происшествий.