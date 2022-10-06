https://uz.sputniknews.ru/20221006/senatory-obsudili-voprosy-trudoustroystva-v-dvux-regionax-strany-28842510.html

Сенаторы обсудили вопросы трудоустройства в двух регионах страны

Сенаторы обсудили вопросы трудоустройства в двух регионах страны

В мероприятии приняли участие члены Сената, руководители соответствующих министерств и ведомств.

2022-10-06T10:50+0500

2022-10-06T10:50+0500

2022-10-06T10:50+0500

сенат олий мажлиса узбекистана

трудоустройство

общество

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Сенаторы оценили эффективность работы по созданию новых рабочих мест и обеспечению занятости населения в Каракалпакстане и Хорезмской области. Об этом сообщили в пресс-службе Сената Олий Мажлиса Узбекистана.Накануне в преддверии пленарного заседания состоялось заседание Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма.В мероприятии приняли участие члены Сената, руководители соответствующих министерств и ведомств, депутаты, руководители секретариатов местных Кенгашей, эксперты.Также сенаторы обсудили недостатки и системные проблемы в этих регионах.Кроме того, хоким Ферганской области рассказал о проводимой работе по реализации инвестиционных проектов и развитию предпринимательства.Читайте также:Видео: Фадеев рассказал, что Ташкент — один из самых быстроразвивающихся городов мира

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сенаторы обсудили вопросы трудоустройства в двух регионах страны в каракалпакстане и хорезмской области сенат олий мажлиса заседание поиск работы новости заявления политика общество