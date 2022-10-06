https://uz.sputniknews.ru/20221006/senatory-obsudili-voprosy-trudoustroystva-v-dvux-regionax-strany-28842510.html
Сенаторы обсудили вопросы трудоустройства в двух регионах страны
Сенаторы обсудили вопросы трудоустройства в двух регионах страны
В мероприятии приняли участие члены Сената, руководители соответствующих министерств и ведомств.
2022-10-06T10:50+0500
2022-10-06T10:50+0500
2022-10-06T10:50+0500
сенат олий мажлиса узбекистана
трудоустройство
общество
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Сенаторы оценили эффективность работы по созданию новых рабочих мест и обеспечению занятости населения в Каракалпакстане и Хорезмской области. Об этом сообщили в пресс-службе Сената Олий Мажлиса Узбекистана.Накануне в преддверии пленарного заседания состоялось заседание Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма.В мероприятии приняли участие члены Сената, руководители соответствующих министерств и ведомств, депутаты, руководители секретариатов местных Кенгашей, эксперты.Также сенаторы обсудили недостатки и системные проблемы в этих регионах.Кроме того, хоким Ферганской области рассказал о проводимой работе по реализации инвестиционных проектов и развитию предпринимательства.Читайте также:Видео: Фадеев рассказал, что Ташкент — один из самых быстроразвивающихся городов мира
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сенаторы обсудили вопросы трудоустройства в двух регионах страны в каракалпакстане и хорезмской области сенат олий мажлиса заседание поиск работы новости заявления политика общество
сенаторы обсудили вопросы трудоустройства в двух регионах страны в каракалпакстане и хорезмской области сенат олий мажлиса заседание поиск работы новости заявления политика общество
Сенаторы обсудили вопросы трудоустройства в двух регионах страны
В мероприятии приняли участие члены Сената, руководители соответствующих министерств и ведомств, депутаты, руководители секретариатов местных Кенгашей, эксперты.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
Сенаторы оценили эффективность работы по созданию новых рабочих мест и обеспечению занятости населения в Каракалпакстане и Хорезмской области. Об этом сообщили в пресс-службе
Сената Олий Мажлиса Узбекистана.
Накануне в преддверии пленарного заседания состоялось заседание Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма.
В мероприятии приняли участие члены Сената, руководители соответствующих министерств и ведомств, депутаты, руководители секретариатов местных Кенгашей, эксперты.
"На основе инвестиционных проектов 70,6 тыс. граждан в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области трудоустроены по 70 направлениям деятельности, а 902 гражданина трудоустроены на рабочие места, забронированные для лиц, нуждающихся в социальной защите", - отмечалось в ходе заседания.
Также сенаторы обсудили недостатки и системные проблемы в этих регионах.
Кроме того, хоким Ферганской области рассказал о проводимой работе по реализации инвестиционных проектов и развитию предпринимательства.
"Каждый из вопросов повестки дня пленарного заседания Сената был тщательно изучен, исходя из интересов регионов нашей страны. По всем поднятым сенаторами вопросам были даны необходимые разъяснения соответствующими министерствами и ведомствами", - добавляется в релизе.