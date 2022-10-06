https://uz.sputniknews.ru/20221006/shymkent-i-uzbekistan-budut-sotrudnichat-v-sfere-turizma-28835274.html

Шымкент и Узбекистан будут сотрудничать в сфере туризма

Шымкент и Узбекистан будут сотрудничать в сфере туризма

Презентация туристического потенциала казахстанского города прошла в Ташкенте

2022-10-06T08:01+0500

2022-10-06T08:01+0500

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общество

туризм

шымкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. В Ташкенте прошла презентация туристического потенциала Шымкента. Представитель Управления туризма и внешних связей казахстанского города представил участникам встречи видеоролик и информацию о предлагаемых туристических направлениях, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Туристы в Шымкенте могут насладиться гастрономическим туризмом с уникальной народной кухней по доступным ценам, зиёрат-туризмом к мусульманским святыням в Сайраме, а для бизнесменов есть возможность делового туризма – они могут открыть компании в Казахстане на выгодных условиях.Представитель Управления туризма города рассказал и о туристической и транспортной инфраструктуре Шымкента.Представители хокимията Ташкента в свою очередь показали гостям видеоролик о столице Узбекистана.По итогам презентации Управление туризма и внешних связей Шымкента и казахстанские туроператоры подписали меморандумы о сотрудничестве с турфирмами Узбекистана.Читайте также: В Самарканде пройдет международный гастрофестиваль – видео

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