https://uz.sputniknews.ru/20221006/shymkent-i-uzbekistan-budut-sotrudnichat-v-sfere-turizma-28835274.html
Шымкент и Узбекистан будут сотрудничать в сфере туризма
Шымкент и Узбекистан будут сотрудничать в сфере туризма
Презентация туристического потенциала казахстанского города прошла в Ташкенте
2022-10-06T08:01+0500
2022-10-06T08:01+0500
2022-10-06T08:01+0500
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ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. В Ташкенте прошла презентация туристического потенциала Шымкента. Представитель Управления туризма и внешних связей казахстанского города представил участникам встречи видеоролик и информацию о предлагаемых туристических направлениях, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Туристы в Шымкенте могут насладиться гастрономическим туризмом с уникальной народной кухней по доступным ценам, зиёрат-туризмом к мусульманским святыням в Сайраме, а для бизнесменов есть возможность делового туризма – они могут открыть компании в Казахстане на выгодных условиях.Представитель Управления туризма города рассказал и о туристической и транспортной инфраструктуре Шымкента.Представители хокимията Ташкента в свою очередь показали гостям видеоролик о столице Узбекистана.По итогам презентации Управление туризма и внешних связей Шымкента и казахстанские туроператоры подписали меморандумы о сотрудничестве с турфирмами Узбекистана.Читайте также: В Самарканде пройдет международный гастрофестиваль – видео
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узбекистан шымкент туризм развитие туристического потенциала гастротуризм зиёрат-туризм деловой туризм подписали меморандумы о сотрудничестве
узбекистан шымкент туризм развитие туристического потенциала гастротуризм зиёрат-туризм деловой туризм подписали меморандумы о сотрудничестве
Шымкент и Узбекистан будут сотрудничать в сфере туризма
Презентация туристического потенциала казахстанского города прошла в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. В Ташкенте прошла презентация туристического потенциала Шымкента. Представитель Управления туризма и внешних связей казахстанского города представил участникам встречи видеоролик и информацию о предлагаемых туристических направлениях, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.
Туристы в Шымкенте могут насладиться гастрономическим туризмом с уникальной народной кухней по доступным ценам, зиёрат-туризмом к мусульманским святыням в Сайраме, а для бизнесменов есть возможность делового туризма – они могут открыть компании в Казахстане на выгодных условиях.
Представитель Управления туризма города рассказал и о туристической и транспортной инфраструктуре Шымкента.
Представители хокимията Ташкента в свою очередь показали гостям видеоролик о столице Узбекистана.
По итогам презентации Управление туризма и внешних связей Шымкента и казахстанские туроператоры подписали меморандумы о сотрудничестве с турфирмами Узбекистана.