https://uz.sputniknews.ru/20221006/uzbekistan-i-afganistan-obsudili-bezopasnost-na-granitse-28878769.html

Узбекистан и Афганистан обсудили безопасность на границе

Узбекистан и Афганистан обсудили безопасность на границе

Встреча военнослужащих двух стран прошла на пограничном мосту Термез-Хайратон. 06.10.2022, Sputnik Узбекистан

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общество

афганистан

узбекистан

граница

переговоры

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ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Делегации Узбекистана и Афганистана обсудили вопросы безопасности на границе, сообщает Sputnik Афганистан.Встреча прошла на мосту через пограничную реку Амударья между городами Хайратон и Термез.По данным агентства, афганскую делегацию возглавил командующий шестой бригадой погранвойск из состава 209 армейского корпуса "Аль-Фатх" Мансур Джавид, а узбекистанскую – полковник Халик Назар Ялдар.Читайте также: На узбекско-афганской границе откроется торговая зона — СМИ

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