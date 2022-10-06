https://uz.sputniknews.ru/20221006/uzbekistan-i-afganistan-obsudili-bezopasnost-na-granitse-28878769.html
Узбекистан и Афганистан обсудили безопасность на границе
Узбекистан и Афганистан обсудили безопасность на границе
Встреча военнослужащих двух стран прошла на пограничном мосту Термез-Хайратон. 06.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-06T20:18+0500
2022-10-06T20:18+0500
2022-10-06T20:18+0500
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ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Делегации Узбекистана и Афганистана обсудили вопросы безопасности на границе, сообщает Sputnik Афганистан.Встреча прошла на мосту через пограничную реку Амударья между городами Хайратон и Термез.По данным агентства, афганскую делегацию возглавил командующий шестой бригадой погранвойск из состава 209 армейского корпуса "Аль-Фатх" Мансур Джавид, а узбекистанскую – полковник Халик Назар Ялдар.Читайте также: На узбекско-афганской границе откроется торговая зона — СМИ
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афганистан, узбекистан, граница, переговоры
афганистан, узбекистан, граница, переговоры
Узбекистан и Афганистан обсудили безопасность на границе
Встреча военнослужащих двух стран прошла на пограничном мосту Термез-Хайратон.
ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik.
Делегации Узбекистана и Афганистана обсудили вопросы безопасности на границе, сообщает Sputnik Афганистан
.
Встреча прошла на мосту через пограничную реку Амударья между городами Хайратон и Термез.
По данным агентства, афганскую делегацию возглавил командующий шестой бригадой погранвойск из состава 209 армейского корпуса "Аль-Фатх" Мансур Джавид, а узбекистанскую – полковник Халик Назар Ялдар.
"Стороны подтвердили готовность решать все противоречия путем диалога, обсудили механизмы координации и связи между пограничниками, обязались предотвращать незаконные пересечения границы", - сообщает агентство.