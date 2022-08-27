https://uz.sputniknews.ru/20220827/na-uzbeksko-afganskoy-granitse-otkroetsya-torgovaya-zona--smi-27527310.html
На узбекско-афганской границе откроется торговая зона — СМИ
На узбекско-афганской границе откроется торговая зона — СМИ
Она расположится на территории в 24 га, стоимость проекта - $75 млн.
2022-08-27T16:51+0500
2022-08-27T16:51+0500
2022-08-27T16:51+0500
экономика
узбекистан
афганистан
граница
торговля
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В течение двух месяцев на узбеко-афганской границе будет создана торговая зона. Об этом пишет Sputnik Афганистан со ссылкой на Ariana News.Как сообщает издание, она расположится на территории в 24 га, стоимость проекта составит $75 млн. В рамках приграничной торговой зоны афганский бизнес сможет предлагать свою продукцию узбекским партнерам, а также знакомиться с их товарами, не нуждаясь в визах. Этот шаг направлен на развитие торговых отношений и наращивание торгового оборота. План создания такой зоны был составлен властями узбекской Сурхандарьинской области и афганской провинции Балх еще в прошлом году.Читайте также:Мосбиржа работает над запуском торгов узбекским сумом
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когда на узбекско афганской границе откроется торговая зона сми где будет находится располагаться сколько стоит стоимость проекта новости заявления узбекистан афганистан экономика торговля
когда на узбекско афганской границе откроется торговая зона сми где будет находится располагаться сколько стоит стоимость проекта новости заявления узбекистан афганистан экономика торговля
На узбекско-афганской границе откроется торговая зона — СМИ
План создания такой зоны был составлен властями узбекской Сурхандарьинской области и афганской провинции Балх еще в прошлом году.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
В течение двух месяцев на узбеко-афганской границе будет создана торговая зона. Об этом пишет Sputnik Афганистан
со ссылкой на Ariana News.
Как сообщает издание, она расположится на территории в 24 га, стоимость проекта составит $75 млн.
В рамках приграничной торговой зоны афганский бизнес сможет предлагать свою продукцию узбекским партнерам, а также знакомиться с их товарами, не нуждаясь в визах. Этот шаг направлен на развитие торговых отношений и наращивание торгового оборота.
План создания такой зоны был составлен властями узбекской Сурхандарьинской области и афганской провинции Балх еще в прошлом году.