https://uz.sputniknews.ru/20220827/na-uzbeksko-afganskoy-granitse-otkroetsya-torgovaya-zona--smi-27527310.html

На узбекско-афганской границе откроется торговая зона — СМИ

На узбекско-афганской границе откроется торговая зона — СМИ

Она расположится на территории в 24 га, стоимость проекта - $75 млн.

2022-08-27T16:51+0500

2022-08-27T16:51+0500

2022-08-27T16:51+0500

экономика

узбекистан

афганистан

граница

торговля

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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В течение двух месяцев на узбеко-афганской границе будет создана торговая зона. Об этом пишет Sputnik Афганистан со ссылкой на Ariana News.Как сообщает издание, она расположится на территории в 24 га, стоимость проекта составит $75 млн. В рамках приграничной торговой зоны афганский бизнес сможет предлагать свою продукцию узбекским партнерам, а также знакомиться с их товарами, не нуждаясь в визах. Этот шаг направлен на развитие торговых отношений и наращивание торгового оборота. План создания такой зоны был составлен властями узбекской Сурхандарьинской области и афганской провинции Балх еще в прошлом году.Читайте также:Мосбиржа работает над запуском торгов узбекским сумом

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