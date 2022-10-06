https://uz.sputniknews.ru/20221006/v-stolichnom-metropolitene-otkroyut-tri-novye-stantsii---foto-28867543.html

В столичном метрополитене откроют три новые станции - фото

В столичном метрополитене откроют три новые станции - фото

В Ташкенте реализуется строительство кольцевого надземного метрополитена.

2022-10-06T19:21+0500

2022-10-06T19:21+0500

2022-10-06T19:21+0500

общество

ташкентский метрополитен

станция

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Ташкенте на заключительном этапе строительства находятся три станции метро на участке “Куйлик – Строительный”. Об этом сообщили в пресс-службе АО “Узбекистон темир йуллари”."На данный момент ведутся работы второго этапа строительства на 8,5 километровом участке “Куйлик – Строительный”. На отрезке с 7-й по 10-ой станции полностью завершены все фундаментальные работы, проложено 8 км 700 м новых железнодорожных путей в обоих направлениях", - говорится в сообщении.До конца этого года планируется завершить строительство пяти станций на участке “Куйлик – Строительный”.В Ташкенте реализуется один из крупнейших проектов в республике – строительство кольцевого надземного метрополитена. Его осуществляют специалисты предприятий “Куприккурилиш Трести” (подведомственное АО “Узбекистон темир йуллари”).Станции 7, 8, 9 и 10 расположены по линии Ташкентской кольцевой автодороги и проходят через Мирабадский и Сергелийский районы. Здесь закончены все железобетонные работы и уложены рельсы. Каждая станция состоит из 2-х этажей. На первом расположены служебные и технические помещения, медпункт и билетные кассы, на втором – платформа станции с общей длиной в 105 метров. Окрестности станций также благоустраиваются и озеленяются, здесь высаживают декоративные растения и цветы. На строительство 2-го этапа Ташкентской надземной кольцевой линии метрополитена привлечены около 2650 инженеров и рабочих, задействовано 116 единиц специальной техники, машин и механизмов. На строительных объектах организовано трехразовое горячее питание. Отметается, что за качеством строительных работ следят специалисты Государственной инспекции архитектурного и строительного надзора, а также Инспекции "Ўздавтемирйўлназорат". Читайте также:В Намангане создадут текстильный институт и технопарк

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