В столичном метрополитене откроют три новые станции - фото
© Ўзбекистон темир йўллари Метрополитен
© Ўзбекистон темир йўллари
В Ташкенте реализуется один из крупнейших проектов в республике – строительство кольцевого надземного метрополитена.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Ташкенте на заключительном этапе строительства находятся три станции метро на участке “Куйлик – Строительный”. Об этом сообщили в пресс-службе АО “Узбекистон темир йуллари”.
© Ўзбекистон темир йўллари Метрополитен
Метрополитен
© Ўзбекистон темир йўллари
"На данный момент ведутся работы второго этапа строительства на 8,5 километровом участке “Куйлик – Строительный”. На отрезке с 7-й по 10-ой станции полностью завершены все фундаментальные работы, проложено 8 км 700 м новых железнодорожных путей в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
До конца этого года планируется завершить строительство пяти станций на участке “Куйлик – Строительный”.
© Ўзбекистон темир йўллари Метрополитен
Метрополитен
© Ўзбекистон темир йўллари
В Ташкенте реализуется один из крупнейших проектов в республике – строительство кольцевого надземного метрополитена. Его осуществляют специалисты предприятий “Куприккурилиш Трести” (подведомственное АО “Узбекистон темир йуллари”).
Станции 7, 8, 9 и 10 расположены по линии Ташкентской кольцевой автодороги и проходят через Мирабадский и Сергелийский районы. Здесь закончены все железобетонные работы и уложены рельсы.
Каждая станция состоит из 2-х этажей. На первом расположены служебные и технические помещения, медпункт и билетные кассы, на втором – платформа станции с общей длиной в 105 метров.
© Ўзбекистон темир йўллари Метрополитен
Метрополитен
© Ўзбекистон темир йўллари
Окрестности станций также благоустраиваются и озеленяются, здесь высаживают декоративные растения и цветы.
На строительство 2-го этапа Ташкентской надземной кольцевой линии метрополитена привлечены около 2650 инженеров и рабочих, задействовано 116 единиц специальной техники, машин и механизмов. На строительных объектах организовано трехразовое горячее питание.
Отметается, что за качеством строительных работ следят специалисты Государственной инспекции архитектурного и строительного надзора, а также Инспекции "Ўздавтемирйўлназорат".
На строительство 2-го этапа Ташкентской надземной кольцевой линии метрополитена привлечены около 2650 инженеров и рабочих, задействовано 116 единиц специальной техники, машин и механизмов. На строительных объектах организовано трехразовое горячее питание.
Отметается, что за качеством строительных работ следят специалисты Государственной инспекции архитектурного и строительного надзора, а также Инспекции "Ўздавтемирйўлназорат".
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