https://uz.sputniknews.ru/20221006/v-tailande-ne-menee-38-chelovek-pogibli-posle-napadeniya-v-detskom-tsentre-28881475.html

В Таиланде не менее 38 человек погибли после нападения в детском центре

В Таиланде не менее 38 человек погибли после нападения в детском центре

Стрельба в детском центре в Таиланде стала самой массовой в истории страны.

2022-10-06T21:00+0500

2022-10-06T21:00+0500

2022-10-06T21:00+0500

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Бывший сержант полиции, которого уволили со службы в прошлом году за употребление наркотиков, устроил стрельбу в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда, погибли не менее 38 человек, передает телеканал Thai PBS.Ранее сообщалось о 32 жертвах — 24 детях и восьми взрослых.Отмечается, что полицейские сначала обнаружили принадлежавший злоумышленнику автомобиль на стоянке возле его дома. Правоохранители окружили здание, думая, что преступник находится внутри, и попытались начать переговоры, но никто не откликнулся.Исходя из этого, они решили, что стрелок скрылся на другом транспорте или ушел пешком, но через какое-то время полицейские все-таки проникли в дом. Там они нашли тело самого сержанта, его жены и ребенка с пулевыми ранениями, соответствующими наносимым после выстрелов из пистолета, из которого тот стрелял в яслях.По информации телеканала, там же найдено оружие.Читайте также:В Удмуртии объявили траур по погибшим из-за стрельбы в школе

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в таиланде не менее 38 человек погибли после нападения в детском центре стрельба в детском центре в таиланде стала самой массовой в истории страны новости заявления сколько человек пострадали погибли из за чего что случилось почему мужчина стрелял происшествия