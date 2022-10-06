https://uz.sputniknews.ru/20221006/v-tailande-ne-menee-38-chelovek-pogibli-posle-napadeniya-v-detskom-tsentre-28881475.html
В Таиланде не менее 38 человек погибли после нападения в детском центре
В Таиланде не менее 38 человек погибли после нападения в детском центре
Стрельба в детском центре в Таиланде стала самой массовой в истории страны.
2022-10-06T21:00+0500
2022-10-06T21:00+0500
2022-10-06T21:00+0500
в мире
таиланд
дети
стрельба
происшествие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/06/28888332_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8794dd4216efa56aba9eecaabc75ffe6.jpg
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Бывший сержант полиции, которого уволили со службы в прошлом году за употребление наркотиков, устроил стрельбу в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда, погибли не менее 38 человек, передает телеканал Thai PBS.Ранее сообщалось о 32 жертвах — 24 детях и восьми взрослых.Отмечается, что полицейские сначала обнаружили принадлежавший злоумышленнику автомобиль на стоянке возле его дома. Правоохранители окружили здание, думая, что преступник находится внутри, и попытались начать переговоры, но никто не откликнулся.Исходя из этого, они решили, что стрелок скрылся на другом транспорте или ушел пешком, но через какое-то время полицейские все-таки проникли в дом. Там они нашли тело самого сержанта, его жены и ребенка с пулевыми ранениями, соответствующими наносимым после выстрелов из пистолета, из которого тот стрелял в яслях.По информации телеканала, там же найдено оружие.Читайте также:В Удмуртии объявили траур по погибшим из-за стрельбы в школе
таиланд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/06/28888332_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f3b55a7979d045d45d7a944759458a4a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в таиланде не менее 38 человек погибли после нападения в детском центре стрельба в детском центре в таиланде стала самой массовой в истории страны новости заявления сколько человек пострадали погибли из за чего что случилось почему мужчина стрелял происшествия
в таиланде не менее 38 человек погибли после нападения в детском центре стрельба в детском центре в таиланде стала самой массовой в истории страны новости заявления сколько человек пострадали погибли из за чего что случилось почему мужчина стрелял происшествия
В Таиланде не менее 38 человек погибли после нападения в детском центре
СМИ: стрельба в детском центре в Таиланде стала самой массовой в истории страны.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
Бывший сержант полиции, которого уволили со службы в прошлом году за употребление наркотиков, устроил стрельбу в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда, погибли не менее 38 человек, передает телеканал Thai PBS
.
Ранее сообщалось о 32 жертвах — 24 детях и восьми взрослых.
Отмечается, что полицейские сначала обнаружили принадлежавший злоумышленнику автомобиль на стоянке возле его дома. Правоохранители окружили здание, думая, что преступник находится внутри, и попытались начать переговоры, но никто не откликнулся.
Исходя из этого, они решили, что стрелок скрылся на другом транспорте или ушел пешком, но через какое-то время полицейские все-таки проникли в дом. Там они нашли тело самого сержанта, его жены и ребенка с пулевыми ранениями, соответствующими наносимым после выстрелов из пистолета, из которого тот стрелял в яслях.
По информации телеканала, там же найдено оружие.