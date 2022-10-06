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В Ташкенте проходит ЧМ по дзюдо - фото
В Ташкенте проходит ЧМ по дзюдо - фото
О том, как в столице проходит чемпионат мира по дзюдо, смотрите в фотоленте Sputnik. 06.10.2022, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Сегодня в комплексе "Хумо Арена" в Ташкенте стартовал 35-й чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Всего на чемпионате мира 575 дзюдоистов из 84 стран (311 мужчин, 264 женщины) будут бороться за медали соревнований и ценные рейтинговые очки для Олимпиады-2024 в Париже.На данный момент Дилшодбек Баратов, защищающий честь Узбекистана в весовой категории до 60 кг, в первом раунде одержал победу над Мухаммадом Аккашем.
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дзюдо, фото
дзюдо, фото

В Ташкенте проходит ЧМ по дзюдо - фото

12:18 06.10.2022 (обновлено: 12:19 06.10.2022)
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О том, как в столице проходит чемпионат мира по дзюдо, смотрите в фотоленте Sputnik.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Сегодня в комплексе "Хумо Арена" в Ташкенте стартовал 35-й чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.

Всего на чемпионате мира 575 дзюдоистов из 84 стран (311 мужчин, 264 женщины) будут бороться за медали соревнований и ценные рейтинговые очки для Олимпиады-2024 в Париже.

На данный момент Дилшодбек Баратов, защищающий честь Узбекистана в весовой категории до 60 кг, в первом раунде одержал победу над Мухаммадом Аккашем.
© Sputnik
Сегодня в комплексе Хумо Арена в Ташкенте начался 35-й чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. - Sputnik Узбекистан
1/6
© Sputnik
© Sputnik
Сегодня в комплексе Хумо Арена в Ташкенте начался 35-й чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
© Sputnik
Сегодня в комплексе Хумо Арена в Ташкенте начался 35-й чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
© Sputnik
Сегодня в комплексе Хумо Арена в Ташкенте начался 35-й чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. - Sputnik Узбекистан
4/6
© Sputnik
© Sputnik
Сегодня в комплексе Хумо Арена в Ташкенте начался 35-й чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
© Sputnik
Сегодня в комплексе Хумо Арена в Ташкенте начался 35-й чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
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