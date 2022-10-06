https://uz.sputniknews.ru/20221006/v-tashkente-proxodit-chm-po-dzyudo---foto-28849618.html

В Ташкенте проходит ЧМ по дзюдо - фото

В Ташкенте проходит ЧМ по дзюдо - фото

О том, как в столице проходит чемпионат мира по дзюдо, смотрите в фотоленте Sputnik. 06.10.2022, Sputnik Узбекистан

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дзюдо

фото

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Сегодня в комплексе "Хумо Арена" в Ташкенте стартовал 35-й чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Всего на чемпионате мира 575 дзюдоистов из 84 стран (311 мужчин, 264 женщины) будут бороться за медали соревнований и ценные рейтинговые очки для Олимпиады-2024 в Париже.На данный момент Дилшодбек Баратов, защищающий честь Узбекистана в весовой категории до 60 кг, в первом раунде одержал победу над Мухаммадом Аккашем.

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