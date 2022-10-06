https://uz.sputniknews.ru/20221006/zapad-tolknul-saudovskuyu-araviyu-v-obyatiya-moskvy-28843380.html

Запад толкнул Саудовскую Аравию в объятия Москвы

Запад толкнул Саудовскую Аравию в объятия Москвы

Пока внутренний российский зритель следил за главным событием текущего года, а именно за окончательной, уже документальной, легализацией четырех новых регионов в составе страны, эта самая страна успела провернуть крайне важную сделку далеко за границей.

2022-10-06T16:10+0500

2022-10-06T16:10+0500

2022-10-06T16:10+0500

колумнисты

запад

саудовская аравия

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россия

легализация

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Как стало известно, страны — участницы ОПЕК+ пришли к общему соглашению, подразумевающему снижение суточной добычи нефти в объеме два миллиона баррелей, пишет колумнист РИА Новости Сергей Савчук.Решение пока не оформлено официально, но, как утверждают источники, и это очень важно, все участники картеля проголосовали за данное предложение единогласно. То есть задержка с публикацией никак не повлияет на дальнейший ход событий. А тут есть где разбежаться фантазии и дать волю теории многоуровневых геополитических шахмат.Начнем с короткого ликбеза, чтобы избежать путаницы и освежить в памяти основные понятия.Организация стран — экспортеров нефти (другими словами, международный профильный картель) была образована по результатам Багдадской конференции в сентябре 1960 года. Изначально соглашение подписали всего пять стран, среди которых, помимо государств Персидского залива, особняком стояла Венесуэла. На данный момент состав ОПЕК значительно расширился и достиг тринадцати участников, где, помимо уже упомянутой боливарианской республики, также состоят Алжир, Ангола, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия и Экваториальная Гвинея. Картель вместе с остальным миром переживал разные времена и топливные кризисы, что сказывалось и на политике, и на составе участников. Например, в 1995 году из ОПЕК вышел Габон, который вернулся обратно лишь спустя 11 лет.Время шло, запасы нефти обнаруживались в новых регионах планеты, вместе с разведкой параллельно росла и добыча в других государствах. В частности, в тройку мировых лидеров по объемам производства безальтернативно вошла Россия.К середине десятых годов текущего века стало совершенно очевидно, что в одиночку ОПЕК более не может в должной мере влиять на мировой рынок, да и страны, не входящие в картель, суммарно стали все более плотно конкурировать с чертовой дюжиной членов. Потому в 2016 году был придуман и реализован формат ОПЕК+, то есть привлечение к общей профильной деятельности еще десяти стран. Подчеркнем, что новая организация носит неофициальный характер и включает в себя Россию, Казахстан, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзию, Мексику, Оман, Судан и образованный лишь в 2011 году Южный Судан.Нефтяные "старики" решили сотрудничать с "молодежью" не из-за широты собственных сердец, а вынужденно. На момент образования ОПЕК+ десять новых стран физически контролировали более половины мирового экспорта нефти, а доказанные запасы черного золота десяти новичков превысили 90 процентов по планете в целом.Если оперировать точными цифрами, то, по последним данным, страны ОПЕК добывают порядка 28 миллионов баррелей нефти в сутки. С учетом того, что это составляет порядка тридцати процентов общемировой добычи, несложно подсчитать, что на долю всех прочих стран приходится еще 93 миллиона бочек в сутки.Нефтяной картель в своем расширенном составе собирается не так чтобы часто и регулярно, но эти встречи всегда являются маркерами либо сложных времен на рынке, либо предвестником больших перемен. Или же и того и другого сразу. Как правило, ключевым и стандартным вопросом заседаний ОПЕК+ становятся договоренности по увеличению либо снижению объемов добычи, что призвано напрямую влиять на ценообразование, по необходимости поднимая или снижая котировки.Наблюдательный читатель должен был обратить внимание на то, что в тексте нигде не упоминаются Соединенные Штаты, которые сегодня являются номером один в мире по объему добычи. Ежесуточно американские нефтяники в среднем поднимают на-гора порядка 13-14 миллионов баррелей. Здесь нет никакой ошибки — Штаты не входят в официальный мировой клуб нефтяников, тщательно подчеркивая собственную исключительность и обособленность. Именно по этой причине мировая пресса время от времени пишет о том, что очередной топовый политик из Вашингтона отправился с деловым визитом в Эр-Рияд. Как и в случае с изначальной ОПЕК, Штаты могут сколько угодно быть недовольны таким положением, но приходится считаться с объективной реальностью. И просить картель пойти тебе навстречу в том или ином вопросе.Конкретно текущее снижение добычи на два миллиона баррелей в сутки, по прогнозам аналитиков, включая американских, приведет к повышению цен на нефть. Ожидается, что стоимость фьючерса уверенно превысит сто долларов за бочку, что крайне невыгодно Джо Байдену и его команде. Буквально через месяц в США промежуточные выборы, и у демократов в данный момент весьма сложное положение.Надо отметить, что Демократической партии удалось поправить свои катастрофические рейтинги, фиксировавшиеся летом. Произошло это, в частности, за счет того, что у Белого дома получилось несколько снизить и зафиксировать цены на бензин и дизель, которые с началом СВО уверенно приблизились к рекордным значениям. Никаких особых тонкостей американское Министерство финансов не придумало и просто стало массово опорожнять стратегический запас, доведя его до исторического минимума за последние 40 лет.Однако рост мировых цен не может не сказаться на внутреннем рынке Америки, что приведет к удорожанию автомобильного топлива, а это, в свою очередь, потянет рост цен на все категории товаров — от хлеба до электричества, потому что, к примеру, абсолютное большинство угля на американские ТЭС доставляется автотягачами.Месяц назад, то есть когда против российской нефти ввели все возможные санкции, Джо Байден посетил с официальным визитом Саудовскую Аравию, и лейтмотив поездки был понятен и известен заранее — добиться от Эр-Рияда увеличения нефтедобычи. Визит закончился фактически ничем, потому что снижать добычу саудиты вежливо отказались. В мире панамериканской гегемонии это было сродни прилюдной пощечине, но дальше события и вовсе понеслись со скоростью урагана.Спустя несколько недель после описанных событий произошел еще один скандал, окончательно похоронивший надежды Вашингтона на помощь ближневосточных шейхов. Великобритания, где тогда проходили торжественные похороны королевы Елизаветы Второй, официально уведомила саудовского принца Мохаммеда бин Салмана, что он является нежелательной фигурой и ему не будут рады.Уже тогда многие тамошние аналитики били в набат, выпуская статьи под общим заголовком, что Запад фактически толкнул Саудовскую Аравию в объятия России. Британцам, которые в силу географии и структуры запасов на шельфе Северного моря тотально зависимы от импорта углеводородов, следовало бы заранее оценить возможный ущерб от похоронного демарша, но, видимо, союзнический долг оказался сильнее. Или Лондону просто не оставили альтернативы.Как бы то ни было, случилось именно то, чего больше всего не хотели в Вашингтоне. Добыча нефти будет снижена на неопределенный период, что приведет не только к стабильно высоким ценам внутри США, но и исключает возможность финансового удушения России, которая уже активно прокладывает новые маршруты поставок своего черного золота. Проще говоря, деньги у Москвы не закончатся и голодных бунтов ждать не стоит.

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2022

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

запад толкнул саудовскую аравию в объятия москвы пока внутренний российский зритель следил за главным событием текущего года а именно за окончательной уже документальной легализацией четырех новых регионов в составе страны эта самая страна успела провернуть крайне важную сделку далеко за границей опек опек плюс что такое сделка по опек