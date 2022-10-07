https://uz.sputniknews.ru/20221007/balet-igorya-moiseeva-vystupit-v-tashkente-so-spetsialnoy-yubileynoy-programmoy-28880999.html

Балет Игоря Моисеева выступит в Ташкенте со специальной юбилейной программой

Балет Игоря Моисеева выступит в Ташкенте со специальной юбилейной программой

Знаменитый ансамбль выступит в Ташкенте со специальной юбилейной программой.

2022-10-07T09:06+0500

2022-10-07T09:06+0500

2022-10-07T09:06+0500

культура

балет

ташкент

юбилей

ансамбль

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ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Государственный академиический ансаамбль нароодного таанца имени Игоря Моисеева выступит в Ташкенте со специальной балетной программой в честь 85-летия коллектива. Об этом сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.Так, юбилейная премьера прославленного коллектива под названием "Моисеевцам-85" состоится 12-13 ноября во Дворце международных форумов "Узбекистан". Она включает в себя произведения в постановке Игоря Моисеева, созданные им в разные периоды творчества и ставшие мировой классикой.Известно, что начало представлений запланировано на 19.00. Стоимость билетов варьируется о 100 тыс. до 600 тыс. сумов. Билеты можно приобрести онлайн.Напомним: Государственный академиический ансаамбль нароодного таанца имени Игоря Моисеева хореографический ансамбль народного танца, созданный в 1937 году хореографом и балетмейстером Игорем Моисеевым. Является первым в мире профессиональным хореографическим коллективом, который занимается художественной интерпретацией и популяризацией танцевального фольклора народов мира.Каждое выступление ансамбля Игоря Моисеева проходит с неизменным аншлагом. Зрители и профессионалы отмечают виртуозное исполнение, отточенную технику и эмоциональную выразительность танцовщиков, которые удивительно талантливо передают неповторимый колорит самобытной многонациональной российской культуры и разных стран.

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