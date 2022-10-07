https://uz.sputniknews.ru/20221007/frolov-rasskazal-k-chemu-privedet-ssha-sokraschenie-dobychi-nefti-stranami-opek-28869599.html

Фролов рассказал, к чему приведет США сокращение добычи нефти странами ОПЕК+

Фролов рассказал, к чему приведет США сокращение добычи нефти странами ОПЕК+

Страны ОПЕК+, в число которых входит и Россия, договорились снизить квоты на добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

2022-10-07T08:01+0500

2022-10-07T08:01+0500

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видео

сша

нефть

добыча нефти

добыча

опек

россия

квота

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Это решение отвечает интересам стран-участниц организации, но при этом вызовет серьёзные проблемы в США, рассказал в интервью "Sputnik на русском" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Чем вызвано решение ОПЕК+? Как ошибочная политика США привела страну к глубокому экономическому кризису? Зачем ЕС на самом деле ввел потолок цен на российскую нефть? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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