https://uz.sputniknews.ru/20221007/frolov-rasskazal-k-chemu-privedet-ssha-sokraschenie-dobychi-nefti-stranami-opek-28869599.html
Фролов рассказал, к чему приведет США сокращение добычи нефти странами ОПЕК+
Фролов рассказал, к чему приведет США сокращение добычи нефти странами ОПЕК+
Страны ОПЕК+, в число которых входит и Россия, договорились снизить квоты на добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.
2022-10-07T08:01+0500
2022-10-07T08:01+0500
2022-10-07T08:01+0500
видео
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добыча нефти
добыча
опек
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квота
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Это решение отвечает интересам стран-участниц организации, но при этом вызовет серьёзные проблемы в США, рассказал в интервью "Sputnik на русском" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Чем вызвано решение ОПЕК+? Как ошибочная политика США привела страну к глубокому экономическому кризису? Зачем ЕС на самом деле ввел потолок цен на российскую нефть? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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фролов рассказал к чему приведет сша сокращение добычи нефти странами опек+ эксперт страны опек+ опек плюс в число которых входит и россия договорились снизить квоты на добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки эксперт видео интервью
фролов рассказал к чему приведет сша сокращение добычи нефти странами опек+ эксперт страны опек+ опек плюс в число которых входит и россия договорились снизить квоты на добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки эксперт видео интервью
Фролов рассказал, к чему приведет США сокращение добычи нефти странами ОПЕК+
Страны ОПЕК+, в число которых входит и Россия, договорились снизить квоты на добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.
Это решение отвечает интересам стран-участниц организации, но при этом вызовет серьёзные проблемы в США, рассказал в интервью "Sputnik на русском" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Чем вызвано решение ОПЕК+? Как ошибочная политика США привела страну к глубокому экономическому кризису? Зачем ЕС на самом деле ввел потолок цен на российскую нефть? Обо всем этом смотрите в нашем видео.