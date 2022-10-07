https://uz.sputniknews.ru/20221007/kamennye-idoly-na-ostrove-pasxi-postradali-iz-za-pojara-28891597.html

Каменные идолы на острове Пасхи пострадали из-за пожара

Каменные идолы на острове Пасхи пострадали из-за пожара

Огонь в Национальном парке Рапа-Нуи уничтожил почти 60 гектаров.

2022-10-07T10:50+0500

2022-10-07T10:50+0500

2022-10-07T10:50+0500

в мире

пожар

парк

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ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Знаменитые каменные статуи-монолиты, моаи, пострадали в результате лесного пожара на чилийском острове Пасхи в Тихом океане. Об этом сообщает национальный совет страны по памятникам (CMN).Известно, что огонь около вулкана Рано-Рараку Национального парка Рапа-Нуи уничтожил почти 60 гектаров. Пожар начался 4 октября и был взят под контроль только пустя сутки. За это время огонь успел охватить район, где расположены многие моаи.Также в ведомстве сообщили, что состав породы, из которой сделаны моаи, подвержен воздействию высоких температур. Соответственно, в результате пожара в статуях могли образоваться трещины, нарушающие их целостность.В Рапа-Нуи находятся 386 моаи, из них 265 расположены снаружи вулкана и 121 – на внутренних склонах кратера.Остров Пасхи в Тихом океане считается самым удаленным населенным островом в мире: от континентального побережья Чили его отделяет 3514 километров, от острова Питкэрн, ближайшего населенного места - 2075 километров. Он известен благодаря моаи - каменным статуям, размещенным по всему острову. Рапа-Нуи является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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каменные идолы на острове пасхи пострадали из-за пожара огонь в национальном парке рапа нуи уничтожил почти 60 гектаров что произошло