https://uz.sputniknews.ru/20221007/proekt-russkie-sezony-proydyot-v-uzbekistane-v-2023-godu-28917983.html

Проект "Русские сезоны" пройдёт в Узбекистане в 2023 году

Проект "Русские сезоны" пройдёт в Узбекистане в 2023 году

Министр культуры России рассказала об этом на церемонии награждения всероссийского конкурса СМИ "Культура слова".

2022-10-07T21:32+0500

2022-10-07T21:32+0500

2022-10-07T21:32+0500

культура

узбекистан

россия

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. В следующем году Международный культурный проект "Русские сезоны" пройдёт в Узбекистане, сообщает РИА Новости.Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова во время церемонии награждения победителей всероссийского конкурса СМИ "Культура слова".По словам министра, цель проекта - "привезти все лучшее, что есть в российском искусстве".Напомним: фестиваль "Русские сезоны" позволяет познакомить зарубежную публику с самыми лучшими образцами культуры России. Проект проводится при содействии российского Министерства культуры. В него входят гастроли творческих коллективов, выставки крупнейших музеев страны. Их дополняют премьеры российского кино, ледовые шоу и другие акции.Помимо этого, продолжает работу онлайн-платформа Stay Home with Russian Seasons. Там организуют недели российского кино, музыки, русского языка и литературы, трансляции спектаклей, виртуальные выставки и видеоэкскурсии.

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