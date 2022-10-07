https://uz.sputniknews.ru/20221007/proekt-russkie-sezony-proydyot-v-uzbekistane-v-2023-godu-28917983.html
Проект "Русские сезоны" пройдёт в Узбекистане в 2023 году
Проект "Русские сезоны" пройдёт в Узбекистане в 2023 году
Министр культуры России рассказала об этом на церемонии награждения всероссийского конкурса СМИ "Культура слова".
2022-10-07T21:32+0500
2022-10-07T21:32+0500
2022-10-07T21:32+0500
культура
узбекистан
россия
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. В следующем году Международный культурный проект "Русские сезоны" пройдёт в Узбекистане, сообщает РИА Новости.Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова во время церемонии награждения победителей всероссийского конкурса СМИ "Культура слова".По словам министра, цель проекта - "привезти все лучшее, что есть в российском искусстве".Напомним: фестиваль "Русские сезоны" позволяет познакомить зарубежную публику с самыми лучшими образцами культуры России. Проект проводится при содействии российского Министерства культуры. В него входят гастроли творческих коллективов, выставки крупнейших музеев страны. Их дополняют премьеры российского кино, ледовые шоу и другие акции.Помимо этого, продолжает работу онлайн-платформа Stay Home with Russian Seasons. Там организуют недели российского кино, музыки, русского языка и литературы, трансляции спектаклей, виртуальные выставки и видеоэкскурсии.
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фестиваль проект русские сезоны узбекистан министр культуры россии ольга любимова
фестиваль проект русские сезоны узбекистан министр культуры россии ольга любимова
Проект "Русские сезоны" пройдёт в Узбекистане в 2023 году
Министр культуры России рассказала об этом на церемонии награждения всероссийского конкурса СМИ "Культура слова".
ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik.
В следующем году Международный культурный проект "Русские сезоны" пройдёт в Узбекистане, сообщает РИА Новости
.
Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова во время церемонии награждения победителей всероссийского конкурса СМИ "Культура слова".
"Вы знаете, что у нас есть ещё одно очень важное направление - это наши "Русские сезоны", Дягилеву исполняется 150 лет в будущем году... В следующем году мы отправляемся все вместе в Узбекистан", - сказала она.
По словам министра, цель проекта - "привезти все лучшее, что есть в российском искусстве".
Напомним: фестиваль "Русские сезоны" позволяет познакомить зарубежную публику с самыми лучшими образцами культуры России. Проект проводится при содействии российского Министерства культуры. В него входят гастроли творческих коллективов, выставки крупнейших музеев страны. Их дополняют премьеры российского кино, ледовые шоу и другие акции.
Помимо этого, продолжает работу онлайн-платформа Stay Home with Russian Seasons. Там организуют недели российского кино, музыки, русского языка и литературы, трансляции спектаклей, виртуальные выставки и видеоэкскурсии.