https://uz.sputniknews.ru/20221007/tsb-uzbekistana-otozval-litsenzii-u-dvux-kommercheskix-bankov-28897105.html
ЦБ Узбекистана отозвал лицензии у двух коммерческих банков
ЦБ Узбекистана отозвал лицензии у двух коммерческих банков
На основании решения ЦБ назначил состав ликвидационной комиссии этим банкам.
2022-10-07T13:25+0500
2022-10-07T13:25+0500
2022-10-07T13:25+0500
экономика
центральный банк республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Центральный банк Узбекистана отозвал лицензии у Turkistonbank и Hi-Tech Bank. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.Уточняется, что Turkistonbank занимал 26 место в банковской системе республики по размеру активов, а Hi-Tech Bank - 29 место. Помимо этого, у банков были рекордные доли проблемных кредитов в расчете доли кредитов. Их процент NPL составлял 94,8% и 93,4% соответственно.Центробанк лишил лицензий HI-TECH BANK и банк “Туркистон” по следующим причинам:На основании данного решения Центробанк назначил состав ликвидационной комиссии Turkistonbank и Hi-Tech Bank.Теперь банкам запрещается работать со дня отозвания лицензии. Ими будут управлять ликвидационная комиссия, то есть закрытие банков. Вкладчикам полностью возвратят все средства через два месяца.
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цб узбекистана отозвал лицензии у двух коммерческих банков по каким причинам почему из за чего за что центробанк лишил лицензий hi tech bank банк туркистон новости заявления экономика финансы когда вернут ли все деньги средства вкладчикам
цб узбекистана отозвал лицензии у двух коммерческих банков по каким причинам почему из за чего за что центробанк лишил лицензий hi tech bank банк туркистон новости заявления экономика финансы когда вернут ли все деньги средства вкладчикам
ЦБ Узбекистана отозвал лицензии у двух коммерческих банков
На основании такого решения регулятор назначил состав ликвидационной комиссии этим банкам.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Центральный банк Узбекистана отозвал лицензии у Turkistonbank и Hi-Tech Bank. Об этом заявили в пресс-службе
регулятора.
Уточняется, что Turkistonbank занимал 26 место в банковской системе республики по размеру активов, а Hi-Tech Bank - 29 место. Помимо этого, у банков были рекордные доли проблемных кредитов в расчете доли кредитов. Их процент NPL составлял 94,8% и 93,4% соответственно.
Центробанк лишил лицензий HI-TECH BANK и банк “Туркистон” по следующим причинам:
отсутствие достаточных резервов против возможных убытков по активам банка;
понесение банком убытков в размерах, превышавших 50% его регулятивного капитала;
нарушение законных прав и интересов потребителей банковских услуг;
ведение бухгалтерского учета с нарушениями, не позволяющими отразить реальное финансовое положение банка и приводящими к нарушению отчетной информации;
неисполнение в установленный срок предписаний ЦБ об устранении грубых нарушений в деятельности банков;
повторное совершение грубых нарушений после наложения Центральным банком штрафа за такие нарушения.
На основании данного решения Центробанк назначил состав ликвидационной комиссии Turkistonbank и Hi-Tech Bank.
Теперь банкам запрещается работать со дня отозвания лицензии. Ими будут управлять ликвидационная комиссия, то есть закрытие банков.
Вкладчикам полностью возвратят все средства через два месяца.