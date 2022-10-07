https://uz.sputniknews.ru/20221007/tsb-uzbekistana-otozval-litsenzii-u-dvux-kommercheskix-bankov-28897105.html

ЦБ Узбекистана отозвал лицензии у двух коммерческих банков

ЦБ Узбекистана отозвал лицензии у двух коммерческих банков

На основании решения ЦБ назначил состав ликвидационной комиссии этим банкам.

2022-10-07T13:25+0500

2022-10-07T13:25+0500

2022-10-07T13:25+0500

экономика

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Центральный банк Узбекистана отозвал лицензии у Turkistonbank и Hi-Tech Bank. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.Уточняется, что Turkistonbank занимал 26 место в банковской системе республики по размеру активов, а Hi-Tech Bank - 29 место. Помимо этого, у банков были рекордные доли проблемных кредитов в расчете доли кредитов. Их процент NPL составлял 94,8% и 93,4% соответственно.Центробанк лишил лицензий HI-TECH BANK и банк “Туркистон” по следующим причинам:На основании данного решения Центробанк назначил состав ликвидационной комиссии Turkistonbank и Hi-Tech Bank.Теперь банкам запрещается работать со дня отозвания лицензии. Ими будут управлять ликвидационная комиссия, то есть закрытие банков. Вкладчикам полностью возвратят все средства через два месяца.

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