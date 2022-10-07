https://uz.sputniknews.ru/20221007/uzbeksko-vengerskie-klastery-pomogut-rossii--video-28917814.html

Узбекско-венгерские кластеры помогут России – видео

Узбекско-венгерские кластеры помогут России – видео

Какие совместные проекты Узбекистана и Венгрии наиболее перспективны и как партнерство двух стран перекликается с идеями ШОС и с интересами России, в интервью Sputnik рассказал Андрей Грозин.

2022-10-07T21:06+0500

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видео

венгрия

узбекистан

россия

сотрудничество

мнение эксперта

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Узбекистан и Венгрия могут создать производства, продукция которых выйдет на рынок СНГ. Для реализации этой цели страны могут стать отдельные кластеры, считает руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.Что Узбекистан и Венгрия могут предложить России в сфере автомобилестроения? Почему Венгрии интересно строительство Джизакской АЭС? И как сотрудничество двух государств перекликается с идеями ШОС? Обо всем этом Андрей Грозин рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Татьяне Гавриловой.

венгрия

узбекистан

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