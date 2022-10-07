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Узбекско-венгерские кластеры помогут России – видео
Узбекско-венгерские кластеры помогут России – видео
Какие совместные проекты Узбекистана и Венгрии наиболее перспективны и как партнерство двух стран перекликается с идеями ШОС и с интересами России, в интервью Sputnik рассказал Андрей Грозин.
2022-10-07T21:06+0500
2022-10-07T21:06+0500
2022-10-07T21:16+0500
видео
венгрия
узбекистан
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сотрудничество
мнение эксперта
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Узбекистан и Венгрия могут создать производства, продукция которых выйдет на рынок СНГ. Для реализации этой цели страны могут стать отдельные кластеры, считает руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.Что Узбекистан и Венгрия могут предложить России в сфере автомобилестроения? Почему Венгрии интересно строительство Джизакской АЭС? И как сотрудничество двух государств перекликается с идеями ШОС? Обо всем этом Андрей Грозин рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Татьяне Гавриловой.
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видео интервью руководитель отдела средней азии института стран снг андрей грозин венгрия узбекистан сотрудничество рост товарооборота кластеры автомобилестроение станкостроение высокие технологии импортозамещение россия
видео интервью руководитель отдела средней азии института стран снг андрей грозин венгрия узбекистан сотрудничество рост товарооборота кластеры автомобилестроение станкостроение высокие технологии импортозамещение россия
Узбекско-венгерские кластеры помогут России – видео
21:06 07.10.2022 (обновлено: 21:16 07.10.2022)
Какие совместные проекты Узбекистана и Венгрии наиболее перспективны и как партнерство двух стран перекликается с идеями ШОС и с интересами России, в интервью Sputnik рассказал Андрей Грозин.
Узбекистан и Венгрия могут создать производства, продукция которых выйдет на рынок СНГ. Для реализации этой цели страны могут стать отдельные кластеры, считает руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
"Это не только сугубо узбеко-венгерская тема, не только вопросы, связанные с повышением товарооборота и так далее. Это возможность выстраивания неких новых кластеров, которые могли бы быть связаны с множеством высокотехнологичных процессов – электротехникой, станкостроением и так далее. Эта тематика, которая могла бы быть интересна целому ряду государств и в рамках ЕАЭС, и в рамках ШОС", - считает Грозин.
Что Узбекистан и Венгрия могут предложить России в сфере автомобилестроения? Почему Венгрии интересно строительство Джизакской АЭС? И как сотрудничество двух государств перекликается с идеями ШОС? Обо всем этом Андрей Грозин рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Татьяне Гавриловой.