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В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в пятницу на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-10-07T09:45+0500
2022-10-07T09:45+0500
общество
узгидромет
погода
республика
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В пятницу в Узбекистане сохранится погода без осадков, однако в Каракалпакстане возможен небольшой дождь. Температура по стране колеблется в пределах 22-27 градусов, ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте погода сохранится также без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 25-27 градусов.В горных районах страны без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 14-19 градусов.
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в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в пятницу на территории республики прогноз погоды 7 октября сколько градусов узбекистан ташкент бухара самарканд
в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в пятницу на территории республики прогноз погоды 7 октября сколько градусов узбекистан ташкент бухара самарканд

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

09:45 07.10.2022
© unsplash.com/NOAAГрозовое небо
Грозовое небо - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2022
© unsplash.com/NOAA
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Какая погода ожидается в пятницу на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В пятницу в Узбекистане сохранится погода без осадков, однако в Каракалпакстане возможен небольшой дождь. Температура по стране колеблется в пределах 22-27 градусов, ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.
В Ташкенте погода сохранится также без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 25-27 градусов.
В горных районах страны без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 14-19 градусов.
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