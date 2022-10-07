Визиты Путина в Узбекистан - фото

© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк24 июня 2016. Президент РФ Владимир Путин (слева) и президент Республики Узбекистан Ислам Каримов во время церемонии фотографирования глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, приуроченной к 15-летию создания ШОС.
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24 июня 2016. Президент РФ Владимир Путин (слева) и президент Республики Узбекистан Ислам Каримов во время церемонии фотографирования глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, приуроченной к 15-летию создания ШОС.
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк24 июня 2016. Президент РФ Владимир Путин (третий слева) во время церемонии фотографирования глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, приуроченной к 15-летию создания ШОС. Слева направо - президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев и президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, справа налево - президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Ислам Каримов и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
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© Sputnik / Михаил Климентьев/
24 июня 2016. Президент РФ Владимир Путин (третий слева) во время церемонии фотографирования глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, приуроченной к 15-летию создания ШОС. Слева направо - президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев и президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, справа налево - президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Ислам Каримов и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк6 сентября 2016. Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде.
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6 сентября 2016. Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк6 сентября 2016. Президент РФ Владимир Путин (слева) с премьер-министром Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым беседуют после церемонии возложения цветов к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде.
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6 сентября 2016. Президент РФ Владимир Путин (слева) с премьер-министром Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым беседуют после церемонии возложения цветов к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк6 сентября 2016. Президент РФ Владимир Путин (слева) и премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время беседы во Дворце форумов - самаркандской резиденции президента Узбекистана.
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6 сентября 2016. Президент РФ Владимир Путин (слева) и премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время беседы во Дворце форумов - самаркандской резиденции президента Узбекистана.
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (второй справа) осматривают макет проекта строительства АЭС в районе озера Тудакуль в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана. Слева на первом плане - президент "Росатом – Международная сеть" Александр Мертен.
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19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (второй справа) осматривают макет проекта строительства АЭС в районе озера Тудакуль в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана. Слева на первом плане - президент "Росатом – Международная сеть" Александр Мертен.
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) во время церемонии старта реализации проекта строительства АЭС в районе озера Тудакуль в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана.
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19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) во время церемонии старта реализации проекта строительства АЭС в районе озера Тудакуль в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана.
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) на церемонии подписания совместных документов по результатам российско-узбекских переговоров.
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19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) на церемонии подписания совместных документов по результатам российско-узбекских переговоров.
© POOL / Перейти в фотобанк15 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
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15 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
© POOL / Перейти в фотобанк15 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин вручил орден Александра Невского президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
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15 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин вручил орден Александра Невского президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк15 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии посадки деревьев главами делегаций стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
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15 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии посадки деревьев главами делегаций стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
© POOL / Перейти в фотобанк16 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием в расширенном составе Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
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16 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием в расширенном составе Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.