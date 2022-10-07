Визиты Путина в Узбекистан - фото

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил российского лидера Владимира Путина орденом "Олий Даражали Дўстлик" за огромный личный вклад в развитие уз дружбы и сотрудничества между двумя странами. В связи с этим вспомним, когда президент России посещал Узбекистан.