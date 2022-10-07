Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20221007/vizity-putina-v-uzbekistan---foto-28911458.html
Визиты Путина в Узбекистан - фото
Визиты Путина в Узбекистан - фото
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил российского лидера Владимира Путина орденом "Олий Даражали Дўстлик" за огромный личный вклад в развитие уз... 07.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-07T19:29+0500
2022-10-07T19:29+0500
владимир путин
узбекистан
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/974/78/9747840_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_9f9de2f1d76fa9992c610ab59e1c23e4.jpg
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/974/78/9747840_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_05873c3e2850d3e514ba92d535f69325.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
владимир путин, узбекистан, фото
владимир путин, узбекистан, фото

Визиты Путина в Узбекистан - фото

19:29 07.10.2022
Подписаться на
НовостиTelegram
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил российского лидера Владимира Путина орденом "Олий Даражали Дўстлик" за огромный личный вклад в развитие уз дружбы и сотрудничества между двумя странами. В связи с этим вспомним, когда президент России посещал Узбекистан.
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк24 июня 2016. Президент РФ Владимир Путин (слева) и президент Республики Узбекистан Ислам Каримов во время церемонии фотографирования глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, приуроченной к 15-летию создания ШОС.
Президент РФ Владимир Путин (слева) и президент Республики Узбекистан Ислам Каримов - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
24 июня 2016. Президент РФ Владимир Путин (слева) и президент Республики Узбекистан Ислам Каримов во время церемонии фотографирования глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, приуроченной к 15-летию создания ШОС.
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк24 июня 2016. Президент РФ Владимир Путин (третий слева) во время церемонии фотографирования глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, приуроченной к 15-летию создания ШОС. Слева направо - президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев и президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, справа налево - президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Ислам Каримов и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Визит президента РФ В. Путина в Узбекистан - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Михаил Климентьев
/
Перейти в фотобанк
24 июня 2016. Президент РФ Владимир Путин (третий слева) во время церемонии фотографирования глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, приуроченной к 15-летию создания ШОС. Слева направо - президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев и президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, справа налево - президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Ислам Каримов и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк6 сентября 2016. Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде.
Визит президента РФ В. Путина в Узбекистан - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Алексей Дружинин
/
Перейти в фотобанк
6 сентября 2016. Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк6 сентября 2016. Президент РФ Владимир Путин (слева) с премьер-министром Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым беседуют после церемонии возложения цветов к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде.
Визит президента РФ В. Путина в Узбекистан - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Алексей Дружинин
/
Перейти в фотобанк
6 сентября 2016. Президент РФ Владимир Путин (слева) с премьер-министром Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым беседуют после церемонии возложения цветов к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк6 сентября 2016. Президент РФ Владимир Путин (слева) и премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время беседы во Дворце форумов - самаркандской резиденции президента Узбекистана.
Визит президента РФ В. Путина в Узбекистан - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Алексей Дружинин
/
Перейти в фотобанк
6 сентября 2016. Президент РФ Владимир Путин (слева) и премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время беседы во Дворце форумов - самаркандской резиденции президента Узбекистана.
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (второй справа) осматривают макет проекта строительства АЭС в районе озера Тудакуль в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана. Слева на первом плане - президент "Росатом – Международная сеть" Александр Мертен.
Государственный визит президента РФ В.Путина в Узбекистан - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Алексей Никольский
/
Перейти в фотобанк
19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (второй справа) осматривают макет проекта строительства АЭС в районе озера Тудакуль в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана. Слева на первом плане - президент "Росатом – Международная сеть" Александр Мертен.
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) во время церемонии старта реализации проекта строительства АЭС в районе озера Тудакуль в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана.
Государственный визит президента РФ В.Путина в Узбекистан - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Алексей Никольский
/
Перейти в фотобанк
19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) во время церемонии старта реализации проекта строительства АЭС в районе озера Тудакуль в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана.
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) на церемонии подписания совместных документов по результатам российско-узбекских переговоров.
Государственный визит президента РФ В.Путина в Узбекистан - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Алексей Никольский
/
Перейти в фотобанк
19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) на церемонии подписания совместных документов по результатам российско-узбекских переговоров.
© POOL / Перейти в фотобанк15 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
Президент РФ В. Путин провел встречи на полях саммита ШОС - Sputnik Узбекистан
9/12
© POOL
/
Перейти в фотобанк
15 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
© POOL / Перейти в фотобанк15 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин вручил орден Александра Невского президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
Президент РФ Владимир Путин вручил орден Александра Невского президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
10/12
© POOL
/
Перейти в фотобанк
15 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин вручил орден Александра Невского президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк15 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии посадки деревьев главами делегаций стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
Президент РФ В. Путин провел встречи на полях саммита ШОС - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
15 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии посадки деревьев главами делегаций стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
© POOL / Перейти в фотобанк16 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием в расширенном составе Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС - Sputnik Узбекистан
12/12
© POOL
/
Перейти в фотобанк
16 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием в расширенном составе Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0