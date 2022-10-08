https://uz.sputniknews.ru/20221008/pri-vzryve-na-krymskom-mostu-pogibli-tri-cheloveka-28938425.html

При взрыве на Крымском мосту погибли три человека

При взрыве на Крымском мосту погибли три человека

Взорвавшийся грузовик принадлежал жителю Краснодарского края. Подробности - в нашем материале.

2022-10-08T16:48+0500

2022-10-08T16:48+0500

2022-10-08T16:49+0500

специальная военная операция россии в донбассе

крымский мост

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ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. В результате подрыва грузовика на Крымском мосту погибли три человека. Об этом сообщил Следственный комитет России по итогам предварительного расследования.Также, известно, что собственником взорвавшегося грузового автомобиля являлся житель Краснодарского края.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Спасатели потушили открытое горение. Движение по мосту временно приостановлено. Отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.Власти также обещали в ближайшее время пустить два парома.Читайте также:

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