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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20221008/pri-vzryve-na-krymskom-mostu-pogibli-tri-cheloveka-28938425.html
При взрыве на Крымском мосту погибли три человека
При взрыве на Крымском мосту погибли три человека
Взорвавшийся грузовик принадлежал жителю Краснодарского края. Подробности - в нашем материале.
2022-10-08T16:48+0500
2022-10-08T16:49+0500
специальная военная операция россии в донбассе
крымский мост
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ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. В результате подрыва грузовика на Крымском мосту погибли три человека. Об этом сообщил Следственный комитет России по итогам предварительного расследования.Также, известно, что собственником взорвавшегося грузового автомобиля являлся житель Краснодарского края.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Спасатели потушили открытое горение. Движение по мосту временно приостановлено. Отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.Власти также обещали в ближайшее время пустить два парома.Читайте также:
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при взрыве на крымском мосту погибли три человека взорвавшийся грузовик принадлежал жителю краснодарского края путину доложили о чрезвычайном происшествии на крымском мосту что случилось ранним утром в субботу на крымском мосту произошел подрыв подробности заявления официальных лиц аксенов крючков путин песков биография переправа когда восстановят минобороны ск возбудил уголовное дело сколько человек погибли погило при взрыве на крымском мосту
при взрыве на крымском мосту погибли три человека взорвавшийся грузовик принадлежал жителю краснодарского края путину доложили о чрезвычайном происшествии на крымском мосту что случилось ранним утром в субботу на крымском мосту произошел подрыв подробности заявления официальных лиц аксенов крючков путин песков биография переправа когда восстановят минобороны ск возбудил уголовное дело сколько человек погибли погило при взрыве на крымском мосту

При взрыве на Крымском мосту погибли три человека

16:48 08.10.2022 (обновлено: 16:49 08.10.2022)
© Пресс-служба Следственного комитета РФ / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2022
© Пресс-служба Следственного комитета РФ
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Взорвавшийся грузовик принадлежал жителю Краснодарского края. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. В результате подрыва грузовика на Крымском мосту погибли три человека. Об этом сообщил Следственный комитет России по итогам предварительного расследования.
"Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются", - говорится в заявлении ведомства.
Также, известно, что собственником взорвавшегося грузового автомобиля являлся житель Краснодарского края.
"По месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация", - заявили в СК.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.
Спасатели потушили открытое горение. Движение по мосту временно приостановлено. Отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.
По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.
Власти также обещали в ближайшее время пустить два парома.
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Путину доложили о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту
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