https://uz.sputniknews.ru/20221008/vremya-ch-zachem-zelenskiy-grozit-rossii-preventivnym-yadernym-udarom-28936557.html
Время Ч: зачем Зеленский грозит России превентивным ядерным ударом?
Время Ч: зачем Зеленский грозит России превентивным ядерным ударом?
Канцлер Австрии Карл Нехаммер отказал Киеву в поставках оружия, Вашингтон же отказался передавать Украине баллистические ракеты ATACMS.
2022-10-08T18:10+0500
2022-10-08T18:10+0500
2022-10-08T18:10+0500
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Для Киева эти события являются предвестником ослабевания военной поддержки, считает военный эксперт Александр Хроленко. Насколько сократились потоки военной помощи Украине? Чего хотел добиться Зеленский, призывая к ядерному удару по России? Почему Запад сразу отрекся от слов украинского президента? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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время ч зачем зеленский грозит россии превентивным ядерным ударом хроленко канцлер австрии карл нехаммер отказал киеву в поставках оружия вашингтон же отказался передавать украине баллистические ракеты atacms
время ч зачем зеленский грозит россии превентивным ядерным ударом хроленко канцлер австрии карл нехаммер отказал киеву в поставках оружия вашингтон же отказался передавать украине баллистические ракеты atacms
Время Ч: зачем Зеленский грозит России превентивным ядерным ударом?
Канцлер Австрии Карл Нехаммер отказал Киеву в поставках оружия, Вашингтон же отказался передавать Украине баллистические ракеты ATACMS.
Для Киева эти события являются предвестником ослабевания военной поддержки, считает военный эксперт Александр Хроленко.
Насколько сократились потоки военной помощи Украине? Чего хотел добиться Зеленский, призывая к ядерному удару по России? Почему Запад сразу отрекся от слов украинского президента? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".