https://uz.sputniknews.ru/20221008/vremya-ch-zachem-zelenskiy-grozit-rossii-preventivnym-yadernym-udarom-28936557.html

Время Ч: зачем Зеленский грозит России превентивным ядерным ударом?

Время Ч: зачем Зеленский грозит России превентивным ядерным ударом?

Канцлер Австрии Карл Нехаммер отказал Киеву в поставках оружия, Вашингтон же отказался передавать Украине баллистические ракеты ATACMS.

2022-10-08T18:10+0500

2022-10-08T18:10+0500

2022-10-08T18:10+0500

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ракета

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Для Киева эти события являются предвестником ослабевания военной поддержки, считает военный эксперт Александр Хроленко. Насколько сократились потоки военной помощи Украине? Чего хотел добиться Зеленский, призывая к ядерному удару по России? Почему Запад сразу отрекся от слов украинского президента? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

россия

австрия

киев

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время ч зачем зеленский грозит россии превентивным ядерным ударом хроленко канцлер австрии карл нехаммер отказал киеву в поставках оружия вашингтон же отказался передавать украине баллистические ракеты atacms