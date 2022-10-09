https://uz.sputniknews.ru/20221009/japarov-poruchil-rassmotret-soglashenie-po-granitse-s-uzbekistanom-otkryto--28957161.html

Жапаров поручил рассмотреть соглашение по границе с Узбекистаном открыто

Жапаров поручил рассмотреть соглашение по границе с Узбекистаном открыто

По поручению президента, парламент Кыргызстана рассмотрит соглашение по делимитации границы с Узбекистаном в открытом режиме 09.10.2022, Sputnik Узбекистан

2022-10-09T12:57+0500

2022-10-09T12:57+0500

2022-10-09T13:02+0500

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кыргызстан

узбекистан

граница

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президент Кыргызтана Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" рассказал, что поручил, чтобы соглашение по границе с Узбекистаном рассмотрели в парламенте в открытом режиме, сообщает Sputnik Кыргызстан.По его словам, не надо связывать судьбу государства и большинства народа только с Узгеном и предложил быть выше районного уровня.Ранее премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров заявлял, что вопрос делимитации и демаркации госграницы с Узбекистаном удалось решить мирным путем.Правительственные делегации Кыргызстана и Узбекистана по делимитации и демаркации госграницы подписали протокол совместного заседания, сообщила пресс-служба Кабмина.Документ позволит начать процедуру согласования проекта нового договора об отдельных участках границы. В Бишкек прилетал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.Читайте также: Узбекистан и Афганистан обсудили безопасность на границе

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