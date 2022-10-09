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Жапаров поручил рассмотреть соглашение по границе с Узбекистаном открыто
Жапаров поручил рассмотреть соглашение по границе с Узбекистаном открыто
По поручению президента, парламент Кыргызстана рассмотрит соглашение по делимитации границы с Узбекистаном в открытом режиме 09.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-09T12:57+0500
2022-10-09T13:02+0500
в мире
кыргызстан
узбекистан
граница
садыр жапаров
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президент Кыргызтана Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" рассказал, что поручил, чтобы соглашение по границе с Узбекистаном рассмотрели в парламенте в открытом режиме, сообщает Sputnik Кыргызстан.По его словам, не надо связывать судьбу государства и большинства народа только с Узгеном и предложил быть выше районного уровня.Ранее премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров заявлял, что вопрос делимитации и демаркации госграницы с Узбекистаном удалось решить мирным путем.Правительственные делегации Кыргызстана и Узбекистана по делимитации и демаркации госграницы подписали протокол совместного заседания, сообщила пресс-служба Кабмина.Документ позволит начать процедуру согласования проекта нового договора об отдельных участках границы. В Бишкек прилетал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.Читайте также: Узбекистан и Афганистан обсудили безопасность на границе
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кыргызстан, узбекистан, граница, садыр жапаров
кыргызстан, узбекистан, граница, садыр жапаров

Жапаров поручил рассмотреть соглашение по границе с Узбекистаном открыто

12:57 09.10.2022 (обновлено: 13:02 09.10.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Кыргызстана Садар Жапаров на заседании в расширенном составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), глав стран - наблюдателей ШОС, глав приглашенных государств и глав приглашенных международных организаций.
Президент Кыргызстана Садар Жапаров на заседании в расширенном составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), глав стран - наблюдателей ШОС, глав приглашенных государств и глав приглашенных международных организаций. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По поручению президента, парламент Кыргызстана рассмотрит соглашение по делимитации границы с Узбекистаном в открытом режиме
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президент Кыргызтана Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" рассказал, что поручил, чтобы соглашение по границе с Узбекистаном рассмотрели в парламенте в открытом режиме, сообщает Sputnik Кыргызстан.

"Сегодня я поручил, чтобы завтра в комитете вопрос был рассмотрен не в закрытом режиме, а открыто, пусть народ видит и знает", — рассказал Жапаров.

По его словам, не надо связывать судьбу государства и большинства народа только с Узгеном и предложил быть выше районного уровня.
"Ладно бы, если бы мы решали вопрос двух районов внутри страны. Мы полностью решаем вопрос границы в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях протяженностью в 1400 км и навсегда ставим точку в вопросе границы с Узбекистаном. Вопрос границы двух стран решается на основе архивных документов. Это не вопрос, когда можно собраться на улице и говорить: "Об этом сказала бабушка Алмакан". Есть карты двух республик со времен СССР, соглашения, акты", — заметил он.
Ранее премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров заявлял, что вопрос делимитации и демаркации госграницы с Узбекистаном удалось решить мирным путем.
Правительственные делегации Кыргызстана и Узбекистана по делимитации и демаркации госграницы подписали протокол совместного заседания, сообщила пресс-служба Кабмина.
Документ позволит начать процедуру согласования проекта нового договора об отдельных участках границы. В Бишкек прилетал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
Читайте также: Узбекистан и Афганистан обсудили безопасность на границе
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