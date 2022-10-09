https://uz.sputniknews.ru/20221009/peskov-nazval-reshenie-opek-pobedoy-zdravogo-smysla-28970537.html

Песков назвал решение ОПЕК+ победой здравого смысла

Песков назвал решение ОПЕК+ победой здравого смысла

По словам пресс-секретаря российского президента, роль в этом сыграли визиты Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ в 2019 году.

2022-10-09T18:12+0500

2022-10-09T18:12+0500

2022-10-09T18:38+0500

россия

нефть

опек

дмитрий песков

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти — это не какая-то победа РФ, это победа здравого смысла, сообщает РИА Новости.По его словам, свою роль в этом сыграли и визиты президента РФ в 2019 году в Саудовскую Аравию и в Объединенные Арабские Эмираты.Страны ОПЕК+ на прошлой неделе приняли решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США прорабатывают ряд ответных мер, в том числе в отношении Саудовской Аравии, после решения ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти.Читайте также: Хазин о ликвидации европейской промышленности, потолке цен на нефть и "Северных потоках"

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