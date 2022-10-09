https://uz.sputniknews.ru/20221009/peskov-nazval-reshenie-opek-pobedoy-zdravogo-smysla-28970537.html
Песков назвал решение ОПЕК+ победой здравого смысла
Песков назвал решение ОПЕК+ победой здравого смысла
По словам пресс-секретаря российского президента, роль в этом сыграли визиты Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ в 2019 году.
2022-10-09T18:12+0500
2022-10-09T18:12+0500
2022-10-09T18:38+0500
россия
нефть
опек
дмитрий песков
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти — это не какая-то победа РФ, это победа здравого смысла, сообщает РИА Новости.По его словам, свою роль в этом сыграли и визиты президента РФ в 2019 году в Саудовскую Аравию и в Объединенные Арабские Эмираты.Страны ОПЕК+ на прошлой неделе приняли решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США прорабатывают ряд ответных мер, в том числе в отношении Саудовской Аравии, после решения ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти.Читайте также: Хазин о ликвидации европейской промышленности, потолке цен на нефть и "Северных потоках"
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опек+ сокращение добычи нефти пресс-секретарь президента россии дмитрий песков победа здравого смысла визиты путина в саудовскую аравию оаэ
опек+ сокращение добычи нефти пресс-секретарь президента россии дмитрий песков победа здравого смысла визиты путина в саудовскую аравию оаэ
Песков назвал решение ОПЕК+ победой здравого смысла
18:12 09.10.2022 (обновлено: 18:38 09.10.2022)
По словам пресс-секретаря российского президента, роль в этом сыграли визиты Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ в 2019 году.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти — это не какая-то победа РФ, это победа здравого смысла, сообщает РИА Новости
.
"Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла", — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
По его словам, свою роль в этом сыграли и визиты президента РФ в 2019 году в Саудовскую Аравию и в Объединенные Арабские Эмираты.
"В целом то, что президенту удалось наладить взаимоуважительные отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на доверии взаимном, конечно, это помогает обсуждать самые острые моменты", — отметил Песков.
Страны ОПЕК+ на прошлой неделе приняли решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США прорабатывают ряд ответных мер, в том числе в отношении Саудовской Аравии, после решения ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти.