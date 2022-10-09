https://uz.sputniknews.ru/20221009/startoval-final-intellektualnoy-igry-zakovat-sredi-shkolnikov-28960408.html
Стартовал финал интеллектуальной игры "Заковат" среди школьников
Стартовал финал интеллектуальной игры "Заковат" среди школьников
Победители смогут поступить в высшие учебные заведения на платно-контрактной основе без экзаменов.
2022-10-09T16:12+0500
2022-10-09T16:12+0500
2022-10-09T16:12+0500
общество
турнир
школьники
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Начался заключительный Республиканский этап интеллектуальной игры "Заковат" среди школьников. Об этом сообщает Министерство народного образования.В нем за первенство будут бороться 42 команды - по 3 команды от каждого региона республики. В каждой команде - по 6 участников в каждой команде.Победители игр смогут поступить в вузы на платно-контрактной основе без экзаменационных испытаний.Участники лучших команд в течение года будут также получать стипендию "Заковат" в следующем размере:Напомним, на днях в Ташкенте прошел финал первого Кубка Центральной Азии "Заковат". В в нем приняли участие восемь команд из Узбекистана и Казахстана. В целом же в турнире приняли участие интеллектуалы из пяти центральноазиатских стран.Читайте также: В Ташкенте проходит финал игры "Заковат" — фото
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заковат интеллектуальный турнир среди школьников финал ташкент победители денежный приз поступить без экзаменов
заковат интеллектуальный турнир среди школьников финал ташкент победители денежный приз поступить без экзаменов
Стартовал финал интеллектуальной игры "Заковат" среди школьников
Победители смогут поступить в высшие учебные заведения на платно-контрактной основе без экзаменов.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik.
Начался заключительный Республиканский этап интеллектуальной игры "Заковат" среди школьников. Об этом сообщает
Министерство народного образования.
В нем за первенство будут бороться 42 команды - по 3 команды от каждого региона республики. В каждой команде - по 6 участников в каждой команде.
Победители игр смогут поступить в вузы на платно-контрактной основе без экзаменационных испытаний.
Участники лучших команд в течение года будут также получать стипендию "Заковат" в следующем размере:
1 место – 5-кратный размер БРВ;
2 место – 4-кратный размер БРВ;
3 место – 3-кратный размер БРВ.
Напомним, на днях в Ташкенте прошел финал первого Кубка Центральной Азии "Заковат". В в нем приняли участие восемь команд из Узбекистана и Казахстана. В целом же в турнире приняли участие интеллектуалы из пяти центральноазиатских стран.