https://uz.sputniknews.ru/20221009/startoval-final-intellektualnoy-igry-zakovat-sredi-shkolnikov-28960408.html

Стартовал финал интеллектуальной игры "Заковат" среди школьников

Стартовал финал интеллектуальной игры "Заковат" среди школьников

Победители смогут поступить в высшие учебные заведения на платно-контрактной основе без экзаменов.

2022-10-09T16:12+0500

2022-10-09T16:12+0500

2022-10-09T16:12+0500

общество

турнир

школьники

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Начался заключительный Республиканский этап интеллектуальной игры "Заковат" среди школьников. Об этом сообщает Министерство народного образования.В нем за первенство будут бороться 42 команды - по 3 команды от каждого региона республики. В каждой команде - по 6 участников в каждой команде.Победители игр смогут поступить в вузы на платно-контрактной основе без экзаменационных испытаний.Участники лучших команд в течение года будут также получать стипендию "Заковат" в следующем размере:Напомним, на днях в Ташкенте прошел финал первого Кубка Центральной Азии "Заковат". В в нем приняли участие восемь команд из Узбекистана и Казахстана. В целом же в турнире приняли участие интеллектуалы из пяти центральноазиатских стран.Читайте также: В Ташкенте проходит финал игры "Заковат" — фото

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заковат интеллектуальный турнир среди школьников финал ташкент победители денежный приз поступить без экзаменов