В Ташкенте проходит финал игры "Заковат" — фото
© заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов В Ташкенте проходит финал игры "Заковат"
Всего в соревнованиях приняло участие 48 команд из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В столице республики проходит финал первого в истории Кубка Центральной Азии по спортивной версии интеллектуальной игры "Заковат", передает заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов.
© заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Комил АлламжоновВ Ташкенте проходит финал игры "Заковат"
В Ташкенте проходит финал игры "Заковат"
Сегодня соревнуются восемь команд из Узбекистана и Казахстана. Призовой фонд турнира составляет 200 млн суммов. Из которых 100 млн получит команда, занявшая 1-е место, 60 млн – 2-е место и 40 млн – 3-е место.
© заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Комил АлламжоновВ Ташкенте проходит финал игры "Заковат"
В Ташкенте проходит финал игры "Заковат"
Главный приз – это кубок. Его разыграют отдельно в борьбе между командами, занявшими первые два призовых места.
© заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Комил АлламжоновВ Ташкенте проходит финал игры "Заковат"
В Ташкенте проходит финал игры "Заковат"
Напомним: вчера прошел полуфинал турнира. По его итогу в финал вышли восемь команд из Узбекистана и Казахстана.
© заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Комил АлламжоновВ Ташкенте проходит финал игры "Заковат"
В Ташкенте проходит финал игры "Заковат"
© заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов В Ташкенте проходит финал игры "Заковат"
В Ташкенте проходит финал игры "Заковат"
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