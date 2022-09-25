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В Ташкенте проходит финал игры "Заковат" — фото
В Ташкенте проходит финал игры "Заковат" — фото
Всего в соревнованиях приняло участие 48 команд из 5 стран.
2022-09-25T18:25+0500
2022-09-25T18:25+0500
культура
ташкент
игра
финал
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В столице республики проходит финал первого в истории Кубка Центральной Азии по спортивной версии интеллектуальной игры "Заковат", передает заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов.Сегодня соревнуются восемь команд из Узбекистана и Казахстана. Призовой фонд турнира составляет 200 млн суммов. Из которых 100 млн получит команда, занявшая 1-е место, 60 млн – 2-е место и 40 млн – 3-е место.Главный приз – это кубок. Его разыграют отдельно в борьбе между командами, занявшими первые два призовых места.Напомним: вчера прошел полуфинал турнира. По его итогу в финал вышли восемь команд из Узбекистана и Казахстана. Читайте также:В Ташкенте стартовал турнир "Заковат" – фотоВ столице прошла акция для детей-сирот – видео
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в ташкенте проходит финал игры заковат кто участвует участники итоги результат страны команды узбекистан где когда новости новость
в ташкенте проходит финал игры заковат кто участвует участники итоги результат страны команды узбекистан где когда новости новость

В Ташкенте проходит финал игры "Заковат" — фото

18:25 25.09.2022
© заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов В Ташкенте проходит финал игры "Заковат"
В Ташкенте проходит финал игры Заковат - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2022
© заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов
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Всего в соревнованиях приняло участие 48 команд из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В столице республики проходит финал первого в истории Кубка Центральной Азии по спортивной версии интеллектуальной игры "Заковат", передает заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов.
© заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Комил АлламжоновВ Ташкенте проходит финал игры "Заковат"
В Ташкенте проходит финал игры Заковат - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2022
В Ташкенте проходит финал игры "Заковат"
© заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов
Сегодня соревнуются восемь команд из Узбекистана и Казахстана. Призовой фонд турнира составляет 200 млн суммов. Из которых 100 млн получит команда, занявшая 1-е место, 60 млн – 2-е место и 40 млн – 3-е место.
© заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Комил АлламжоновВ Ташкенте проходит финал игры "Заковат"
В Ташкенте проходит финал игры Заковат - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2022
В Ташкенте проходит финал игры "Заковат"
© заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов
Главный приз – это кубок. Его разыграют отдельно в борьбе между командами, занявшими первые два призовых места.
© заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Комил АлламжоновВ Ташкенте проходит финал игры "Заковат"
В Ташкенте проходит финал игры Заковат - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2022
В Ташкенте проходит финал игры "Заковат"
© заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов
Напомним: вчера прошел полуфинал турнира. По его итогу в финал вышли восемь команд из Узбекистана и Казахстана.
© заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Комил АлламжоновВ Ташкенте проходит финал игры "Заковат"
В Ташкенте проходит финал игры Заковат - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2022
В Ташкенте проходит финал игры "Заковат"
© заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов
© заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов В Ташкенте проходит финал игры "Заковат"
В Ташкенте проходит финал игры Заковат - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2022
В Ташкенте проходит финал игры "Заковат"
© заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов
Читайте также:
В Ташкенте стартовал турнир "Заковат" – фото
В столице прошла акция для детей-сирот – видео
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