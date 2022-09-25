https://uz.sputniknews.ru/20220925/v-tashkente-proxodit-final-igry-zakovat--foto--28526411.html

В Ташкенте проходит финал игры "Заковат" — фото

В Ташкенте проходит финал игры "Заковат" — фото

Всего в соревнованиях приняло участие 48 команд из 5 стран.

2022-09-25T18:25+0500

2022-09-25T18:25+0500

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культура

ташкент

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финал

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В столице республики проходит финал первого в истории Кубка Центральной Азии по спортивной версии интеллектуальной игры "Заковат", передает заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов.Сегодня соревнуются восемь команд из Узбекистана и Казахстана. Призовой фонд турнира составляет 200 млн суммов. Из которых 100 млн получит команда, занявшая 1-е место, 60 млн – 2-е место и 40 млн – 3-е место.Главный приз – это кубок. Его разыграют отдельно в борьбе между командами, занявшими первые два призовых места.Напомним: вчера прошел полуфинал турнира. По его итогу в финал вышли восемь команд из Узбекистана и Казахстана. Читайте также:В Ташкенте стартовал турнир "Заковат" – фотоВ столице прошла акция для детей-сирот – видео

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