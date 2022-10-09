https://uz.sputniknews.ru/20221009/uzbekistan-zavoeval-bronzu-na-kubke-azii---foto-28954449.html

Узбекистан завоевал "бронзу" на Кубке Азии - фото

Узбекистан завоевал "бронзу" на Кубке Азии - фото

В матче за 3-е место сборная республики по мини-футболу встретилась с командой из Тайланда. 09.10.2022, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала третье место в Кубке Азии по футзалу. Об этом сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.В матче за третье место сборная республики встретилась с командой из Тайланда и победила с разгромным счетом 8:2.Кубок Азии по мини-футболу проходит в Кувейте с 28 сентября по 8 октября. В финальной встрече сборная Японии одержала победу над командой из Ирана со счетом 3:2.Читайте также: В Денове и Ургенче создадут спортивные школы дзюдо

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