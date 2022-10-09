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Узбекистан завоевал "бронзу" на Кубке Азии - фото
Узбекистан завоевал "бронзу" на Кубке Азии - фото
В матче за 3-е место сборная республики по мини-футболу встретилась с командой из Тайланда. 09.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-09T11:14+0500
2022-10-09T11:27+0500
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала третье место в Кубке Азии по футзалу. Об этом сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.В матче за третье место сборная республики встретилась с командой из Тайланда и победила с разгромным счетом 8:2.Кубок Азии по мини-футболу проходит в Кувейте с 28 сентября по 8 октября. В финальной встрече сборная Японии одержала победу над командой из Ирана со счетом 3:2.Читайте также: В Денове и Ургенче создадут спортивные школы дзюдо
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узбекистан, футзал, таиланд, япония, иран, фото
узбекистан, футзал, таиланд, япония, иран, фото

Узбекистан завоевал "бронзу" на Кубке Азии - фото

11:14 09.10.2022 (обновлено: 11:27 09.10.2022)
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В матче за 3-е место сборная республики по мини-футболу встретилась с командой из Тайланда.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала третье место в Кубке Азии по футзалу. Об этом сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.
В матче за третье место сборная республики встретилась с командой из Тайланда и победила с разгромным счетом 8:2.
© Ўзбекистон футбол ассоциацияси
Матч за третье место на Кубке Азии по футзалу - Sputnik Узбекистан
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© Ўзбекистон футбол ассоциацияси
© Ўзбекистон футбол ассоциацияси
Матч за третье место на Кубке Азии по футзалу - Sputnik Узбекистан
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© Ўзбекистон футбол ассоциацияси
© Ўзбекистон футбол ассоциацияси Матч за третье место на Кубке Азии по футзалу
Футзал бўйича Осиё кубоги - Sputnik Узбекистан
3/8
© Ўзбекистон футбол ассоциацияси
Матч за третье место на Кубке Азии по футзалу
© Ўзбекистон футбол ассоциацияси
Матч за третье место на Кубке Азии по футзалу - Sputnik Узбекистан
4/8
© Ўзбекистон футбол ассоциацияси
© Ўзбекистон футбол ассоциацияси
Матч за третье место на Кубке Азии по футзалу - Sputnik Узбекистан
5/8
© Ўзбекистон футбол ассоциацияси
© Ўзбекистон футбол ассоциацияси
Матч за третье место на Кубке Азии по футзалу - Sputnik Узбекистан
6/8
© Ўзбекистон футбол ассоциацияси
© Ўзбекистон футбол ассоциацияси
Матч за третье место на Кубке Азии по футзалу - Sputnik Узбекистан
7/8
© Ўзбекистон футбол ассоциацияси
© Ўзбекистон футбол ассоциацияси
Матч за третье место на Кубке Азии по футзалу - Sputnik Узбекистан
8/8
© Ўзбекистон футбол ассоциацияси
Кубок Азии по мини-футболу проходит в Кувейте с 28 сентября по 8 октября. В финальной встрече сборная Японии одержала победу над командой из Ирана со счетом 3:2.
Читайте также: В Денове и Ургенче создадут спортивные школы дзюдо
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