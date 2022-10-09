https://uz.sputniknews.ru/20221009/v-karshi-mojet-otkrytsya-meduniversitet-28971772.html
В Карши может открыться медуниверситет
В Карши может открыться медуниверситет
Студенты, окончившие программу бакалавривата, обязаны будут отработать пять лет в медучреждениях Кашкадарьинской области.
2022-10-09T19:17+0500
2022-10-09T19:17+0500
2022-10-09T19:47+0500
общество
кашкадарьинская область
карши
вуз
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В Кашкадарьинской области может открыться Каршинский международный медицинский университет. Создание медвуза предусматривает проект постановления Кашкадарьинского областного хокимията.Согласно проекту документа, Каршинский международный медицинский университет откроется в городе Карши. Первых студентов вуз примет уже в 2022/2023 учебном году.На платно-контрактной основе по программам бакалавриата по направлениям "Лечебное дело", "Педиатрическое дело", "Стоматология", "Аптечное дело" наберут 400 учащихся.Студенты, окончившие бакалавриат, обязаны отработать пять лет в медицинских учреждениях Кашкадарьинской области.Исходя из своих возможностей, университет сможет принимать на обучение местных и иностранных граждан на условиях договора оплаты, по результатам собеседования, проведенного в установленном порядке.Читайте также: В российских вузах и их филиалах учатся 53 тыс. узбекистанцев
кашкадарьинская область
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кашкадарьинская область карши международный медицинский университет
кашкадарьинская область карши международный медицинский университет
В Карши может открыться медуниверситет
19:17 09.10.2022 (обновлено: 19:47 09.10.2022)
Студенты, окончившие программу бакалавривата, обязаны будут отработать пять лет в медучреждениях Кашкадарьинской области.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik
. В Кашкадарьинской области может открыться Каршинский международный медицинский университет. Создание медвуза предусматривает проект
постановления Кашкадарьинского областного хокимията.
Согласно проекту документа, Каршинский международный медицинский университет откроется в городе Карши. Первых студентов вуз примет уже в 2022/2023 учебном году.
На платно-контрактной основе по программам бакалавриата по направлениям "Лечебное дело", "Педиатрическое дело", "Стоматология", "Аптечное дело" наберут 400 учащихся.
Студенты, окончившие бакалавриат, обязаны отработать пять лет в медицинских учреждениях Кашкадарьинской области.
Исходя из своих возможностей, университет сможет принимать на обучение местных и иностранных граждан на условиях договора оплаты, по результатам собеседования, проведенного в установленном порядке.