https://uz.sputniknews.ru/20221009/v-karshi-mojet-otkrytsya-meduniversitet-28971772.html

В Карши может открыться медуниверситет

В Карши может открыться медуниверситет

Студенты, окончившие программу бакалавривата, обязаны будут отработать пять лет в медучреждениях Кашкадарьинской области.

2022-10-09T19:17+0500

2022-10-09T19:17+0500

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общество

кашкадарьинская область

карши

вуз

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В Кашкадарьинской области может открыться Каршинский международный медицинский университет. Создание медвуза предусматривает проект постановления Кашкадарьинского областного хокимията.Согласно проекту документа, Каршинский международный медицинский университет откроется в городе Карши. Первых студентов вуз примет уже в 2022/2023 учебном году.На платно-контрактной основе по программам бакалавриата по направлениям "Лечебное дело", "Педиатрическое дело", "Стоматология", "Аптечное дело" наберут 400 учащихся.Студенты, окончившие бакалавриат, обязаны отработать пять лет в медицинских учреждениях Кашкадарьинской области.Исходя из своих возможностей, университет сможет принимать на обучение местных и иностранных граждан на условиях договора оплаты, по результатам собеседования, проведенного в установленном порядке.Читайте также: В российских вузах и их филиалах учатся 53 тыс. узбекистанцев

кашкадарьинская область

карши

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