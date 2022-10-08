https://uz.sputniknews.ru/20221008/v-rossiyskix-vuzax-i-ix-filialax-uchatsya-53-tys-uzbekistantsev-28919133.html

В российских вузах и их филиалах учатся 53 тыс. узбекистанцев

В российских вузах и их филиалах учатся 53 тыс. узбекистанцев

В Министерстве науки и высшего образования России рассказали, сколько граждан Узбекистана обучается в подведомственных учебных заведениях.

2022-10-08T09:02+0500

2022-10-08T09:02+0500

2022-10-08T10:41+0500

общество

высшее образование

вузы

студенты

минобрнауки россии

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ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. В Ташкенте на днях откроется филиал еще одного российского вуза – Казанского федерального университета (КФУ). Как и головной университет филиал будет находиться в ведомстве Министерства науки и высшего образования России. В первый учебный год здесь планируют набрать 330 студентов.Как сообщили корреспонденту Sputnik в Министерстве науки и высшего образования России, всего в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах, проходят обучение 53 тыс. граждан Узбекистана.Из них 11 734 студента учатся за счет бюджетных ассигнований. При этом 10 060 узбекистанцев поступили в вузы на равных с гражданами России основаниях, а 1 674 человека учатся за счет квоты российского правительства.Еще 41 297 узбекистанцев учатся в российских вузах на контрактной основе.Напомним, Узбекистан является лидером по количеству филиалов российских вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИК, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.Читайте также: Стала известна программа визита Минниханова в Узбекистан

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