https://uz.sputniknews.ru/20221009/v-uzbekistane-zapustyat-edinstvennuyu-v-sng-podstantsiyu-500110-kv-28958684.html
В Узбекистане запустят единственную в СНГ подстанцию 500/110 кВ
В Узбекистане запустят единственную в СНГ подстанцию 500/110 кВ
Станция обеспечит электричеством 3-ю медеобогатительную станцию и рудник "Ёшлик-1".
2022-10-09T14:09+0500
2022-10-09T14:09+0500
2022-10-09T14:09+0500
общество
оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"
станция
строительство
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В Узбекистане запустят единственную в странах СНГ станцию мощностью 500/110 кВ. Об этом сообщает пресс-служба Алмалыкского горно-металлургический комбинат.По данным пресс-службы, это первая такая подстанция в странах СНГ. Подстанция будет бесперебойно снабжать электричеством медную обогатительную фабрику-3 и рудник "Ёшлик I".Проект предусматривает закупку строительных материалов и товаров с местного рынка, а также высокотехнологичного оборудования от ведущих мировых производителей.Отмечается, что на сегодняшний день проектные работы выполнены на 100%, поставка оборудования — на 96%, строительно-монтажные работы — на 94%.В строительстве объектов участвуют более 100 инженеров-проектировщиков, более 200 строителей и 50 спецтехники.Читайте также: "Узэлтехсаноат" экспортировал продукцию на $514 млн
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подстанция 500/110 кв алмалыкский горно-металлургический комбинат агмк медеобогатительная станция рудник ёшлик-1
подстанция 500/110 кв алмалыкский горно-металлургический комбинат агмк медеобогатительная станция рудник ёшлик-1
В Узбекистане запустят единственную в СНГ подстанцию 500/110 кВ
Станция обеспечит электричеством 3-ю медеобогатительную станцию и рудник "Ёшлик-1".
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В Узбекистане запустят единственную в странах СНГ станцию мощностью 500/110 кВ. Об этом сообщает пресс-служба Алмалыкского горно-металлургический комбинат.
По данным пресс-службы, это первая такая подстанция в странах СНГ. Подстанция будет бесперебойно снабжать электричеством медную обогатительную фабрику-3 и рудник "Ёшлик I".
"Выполнены специальные расчеты электрических режимов работы сети 500 киловольт с учетом роста потребности республики до 2026 года, расчеты релейной защиты и противоаварийной автоматики с подключением к энергосистеме республики", - говорится в сообщении.
Проект предусматривает закупку строительных материалов и товаров с местного рынка, а также высокотехнологичного оборудования от ведущих мировых производителей.
Отмечается, что на сегодняшний день проектные работы выполнены на 100%, поставка оборудования — на 96%, строительно-монтажные работы — на 94%.
В строительстве объектов участвуют более 100 инженеров-проектировщиков, более 200 строителей и 50 спецтехники.