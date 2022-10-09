https://uz.sputniknews.ru/20221009/v-uzbekistane-zapustyat-edinstvennuyu-v-sng-podstantsiyu-500110-kv-28958684.html

В Узбекистане запустят единственную в СНГ подстанцию 500/110 кВ

В Узбекистане запустят единственную в СНГ подстанцию 500/110 кВ

Станция обеспечит электричеством 3-ю медеобогатительную станцию и рудник "Ёшлик-1".

2022-10-09T14:09+0500

2022-10-09T14:09+0500

2022-10-09T14:09+0500

общество

оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

станция

строительство

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В Узбекистане запустят единственную в странах СНГ станцию ​​мощностью 500/110 кВ. Об этом сообщает пресс-служба Алмалыкского горно-металлургический комбинат.По данным пресс-службы, это первая такая подстанция в странах СНГ. Подстанция будет бесперебойно снабжать электричеством медную обогатительную фабрику-3 и рудник "Ёшлик I".Проект предусматривает закупку строительных материалов и товаров с местного рынка, а также высокотехнологичного оборудования от ведущих мировых производителей.Отмечается, что на сегодняшний день проектные работы выполнены на 100%, поставка оборудования — на 96%, строительно-монтажные работы — на 94%.В строительстве объектов участвуют более 100 инженеров-проектировщиков, более 200 строителей и 50 спецтехники.Читайте также: "Узэлтехсаноат" экспортировал продукцию на $514 млн

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подстанция 500/110 кв алмалыкский горно-металлургический комбинат агмк медеобогатительная станция рудник ёшлик-1