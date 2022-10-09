https://uz.sputniknews.ru/20221009/veter-i-pyl-prognoz-pogody-na-9-oktyabrya-28952842.html

Ветер и пыль: прогноз погоды на 9 октября

Ветер и пыль: прогноз погоды на 9 октября

По данным Узгидромета, в республике в воскресенье будет сухо и тепло.

2022-10-09T10:18+0500

2022-10-09T10:18+0500

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общество

погода

прогноз

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ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Как сообщает гидрометеорологическая служба Узбекистана, в воскресенье по всей территории республики осадков не ожидается.Ветер 7-12 метров в секунду, в северных регионах и в пустынной зоне возможно усиление до 15-18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.Воздух прогреется до 20-25 градусов, в горных районах – до 12-17 градусов.В Ташкенте также без осадков, температура воздуха 21-23 градуса.Читайте также: Минтранс получит грант на строительство "зеленого" коридора в Ташкенте

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