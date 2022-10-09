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https://uz.sputniknews.ru/20221009/veter-i-pyl-prognoz-pogody-na-9-oktyabrya-28952842.html
Ветер и пыль: прогноз погоды на 9 октября
Ветер и пыль: прогноз погоды на 9 октября
По данным Узгидромета, в республике в воскресенье будет сухо и тепло.
2022-10-09T10:18+0500
2022-10-09T10:38+0500
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ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Как сообщает гидрометеорологическая служба Узбекистана, в воскресенье по всей территории республики осадков не ожидается.Ветер 7-12 метров в секунду, в северных регионах и в пустынной зоне возможно усиление до 15-18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.Воздух прогреется до 20-25 градусов, в горных районах – до 12-17 градусов.В Ташкенте также без осадков, температура воздуха 21-23 градуса.Читайте также: Минтранс получит грант на строительство "зеленого" коридора в Ташкенте
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погода прогноз узгидромет солнце без осадков пыльный поземок усиление ветра температура воздуха
погода прогноз узгидромет солнце без осадков пыльный поземок усиление ветра температура воздуха

Ветер и пыль: прогноз погоды на 9 октября

10:18 09.10.2022 (обновлено: 10:38 09.10.2022)
© unsplash.com/Abdulbosit MelikuzievПеревал Камчик
Перевал Камчик - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2022
© unsplash.com/Abdulbosit Melikuziev
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По данным Узгидромета, в республике в воскресенье будет сухо и тепло.
ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Как сообщает гидрометеорологическая служба Узбекистана, в воскресенье по всей территории республики осадков не ожидается.
Ветер 7-12 метров в секунду, в северных регионах и в пустынной зоне возможно усиление до 15-18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.
Воздух прогреется до 20-25 градусов, в горных районах – до 12-17 градусов.
В Ташкенте также без осадков, температура воздуха 21-23 градуса.
Читайте также: Минтранс получит грант на строительство "зеленого" коридора в Ташкенте
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