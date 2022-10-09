https://uz.sputniknews.ru/20221009/veter-i-pyl-prognoz-pogody-na-9-oktyabrya-28952842.html
Ветер и пыль: прогноз погоды на 9 октября
Ветер и пыль: прогноз погоды на 9 октября
По данным Узгидромета, в республике в воскресенье будет сухо и тепло.
2022-10-09T10:18+0500
2022-10-09T10:18+0500
2022-10-09T10:38+0500
общество
погода
прогноз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/06/28852280_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_3f8caeddd61f9b22d0d0c63cc512a1e2.jpg
ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Как сообщает гидрометеорологическая служба Узбекистана, в воскресенье по всей территории республики осадков не ожидается.Ветер 7-12 метров в секунду, в северных регионах и в пустынной зоне возможно усиление до 15-18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.Воздух прогреется до 20-25 градусов, в горных районах – до 12-17 градусов.В Ташкенте также без осадков, температура воздуха 21-23 градуса.Читайте также: Минтранс получит грант на строительство "зеленого" коридора в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/06/28852280_456:0:3185:2047_1920x0_80_0_0_5a68b4274b70ae1ea3d023993e5cbf56.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода прогноз узгидромет солнце без осадков пыльный поземок усиление ветра температура воздуха
погода прогноз узгидромет солнце без осадков пыльный поземок усиление ветра температура воздуха
Ветер и пыль: прогноз погоды на 9 октября
10:18 09.10.2022 (обновлено: 10:38 09.10.2022)
По данным Узгидромета, в республике в воскресенье будет сухо и тепло.
ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Как сообщает гидрометеорологическая служба Узбекистана, в воскресенье по всей территории республики осадков не ожидается.
Ветер 7-12 метров в секунду, в северных регионах и в пустынной зоне возможно усиление до 15-18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.
Воздух прогреется до 20-25 градусов, в горных районах – до 12-17 градусов.
В Ташкенте также без осадков, температура воздуха 21-23 градуса.