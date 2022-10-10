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Как Кыргызстан и Узбекистан поделили спорные земли, рассказал глава ГКНБ КР
Как Кыргызстан и Узбекистан поделили спорные земли, рассказал глава ГКНБ КР
Камчыбек Ташиев на заседании парламента разъяснил содержание соглашения по делимитации границы с Узбекистаном.
2022-10-10T18:11+0500
2022-10-10T18:11+0500
в мире
кыргызстан
узбекистан
граница
гкнб
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Глава Государственного комитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев на заседании парламента разъяснил депутатам детали соглашения с Республикой Узбекистан по делимитации и демаркации границы.В частности, Кемпир-Абадское водохранилище отходит Узбекистану. В качестве компенсации Кыргызстан получит 18 тыс. гектаров пограничных земель. По его словам, для управления водохранилищем два государства создадут совместное предприятие.В рамках обмена землями Кыргызстану перейдут:Как пояснил Камчыбек Ташиев, за счет водохранилища Узбекистан орошает 2 млн гектаров земли в Андижанской области.Ранее премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров заявлял, что вопрос делимитации и демаркации госграницы с Узбекистаном удалось решить мирным путем.Правительственные делегации Кыргызстана и Узбекистана по делимитации и демаркации госграницы подписали протокол совместного заседания, сообщила пресс-служба Кабмина.Документ позволит начать процедуру согласования проекта нового договора об отдельных участках границы. В Бишкек прилетал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.Читайте также: На узбекско-кыргызской границе открылся пункт пропуска "Достук"
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узбекистан кыргызстан граница соглашение делимитация и демаркация какие земли отойдут кыргызстану узбекистану водохранилище кемпир-абад
узбекистан кыргызстан граница соглашение делимитация и демаркация какие земли отойдут кыргызстану узбекистану водохранилище кемпир-абад

Как Кыргызстан и Узбекистан поделили спорные земли, рассказал глава ГКНБ КР

18:11 10.10.2022
© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov / Перейти в фотобанкГлавы Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев
Главы Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2022
© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
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Камчыбек Ташиев на заседании парламента разъяснил содержание соглашения по делимитации границы с Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Глава Государственного комитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев на заседании парламента разъяснил депутатам детали соглашения с Республикой Узбекистан по делимитации и демаркации границы.
В частности, Кемпир-Абадское водохранилище отходит Узбекистану. В качестве компенсации Кыргызстан получит 18 тыс. гектаров пограничных земель.
По его словам, для управления водохранилищем два государства создадут совместное предприятие.
"Раньше Узбекистан не давал нам воду в нужное время, давал только осенью. На территорию водохранилища кыргызов не пускали. Больше такого не будет, создадим предприятие. От узбекской стороны будут четыре человека, от нас тоже четыре. Наши люди смогут поить на водохранилище скот, заниматься рыболовством. Можно будет качать воду для бытовых нужд с помощью насоса", — объяснил Ташиев.
В рамках обмена землями Кыргызстану перейдут:
участок Гавасай — 12 949 гектаров;
Кок-Серек — 1 327;
Баястан — 212;
Ак-Таш — 100;
Унгар-Тоо — 35;
Кара-Белес — 25;
19,5 гектара канала Шарихан;
в Узгенском районе Ошской области — 500;
в Сузакском районе Джалал-Абадской области — 500;
в Кербене — 571;
в Жедигере — 15;
в Шамалды-Сае — 1 088;
Найман — 148;
Кок-Талаа — 758;
Мылдырак — 255;
Как пояснил Камчыбек Ташиев, за счет водохранилища Узбекистан орошает 2 млн гектаров земли в Андижанской области.

"Узбекской стороне нужно, чтобы всегда была вода. Бассейн не осушат, чтобы настроить домов", — пояснил глава ГКНБ.

Ранее премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров заявлял, что вопрос делимитации и демаркации госграницы с Узбекистаном удалось решить мирным путем.
Правительственные делегации Кыргызстана и Узбекистана по делимитации и демаркации госграницы подписали протокол совместного заседания, сообщила пресс-служба Кабмина.
Документ позволит начать процедуру согласования проекта нового договора об отдельных участках границы. В Бишкек прилетал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
Читайте также: На узбекско-кыргызской границе открылся пункт пропуска "Достук"
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