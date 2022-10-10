Как Кыргызстан и Узбекистан поделили спорные земли, рассказал глава ГКНБ КР

"Раньше Узбекистан не давал нам воду в нужное время, давал только осенью. На территорию водохранилища кыргызов не пускали. Больше такого не будет, создадим предприятие. От узбекской стороны будут четыре человека, от нас тоже четыре. Наши люди смогут поить на водохранилище скот, заниматься рыболовством. Можно будет качать воду для бытовых нужд с помощью насоса", — объяснил Ташиев.