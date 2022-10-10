https://uz.sputniknews.ru/20221010/na-uzbeksko-kyrgyzskoy-granitse-otkrylsya-punkt-propuska-dostuk-28984639.html
На узбекско-кыргызской границе открылся пункт пропуска "Достук"
На узбекско-кыргызской границе открылся пункт пропуска "Достук"
Значительный вклад в модернизацию пропускного пункта внесла Россия в рамках процесса присоединения Кыргызстана к ЕАЭС.
2022-10-10T10:47+0500
2022-10-10T10:47+0500
2022-10-10T10:47+0500
общество
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узбекистан
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еаэс
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Описание На границе между Узбекистаном и Кыргызстаном после модернизации открылся новый пункт пропуска "Достук". Известно, что Россия внесла значительный вклад в его реконструкцию в рамках присоединения Кыргызстана к ЕАЭС. В церемонии открытия приняли участие глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров и замглавы правительства России Алексей Оверчук.Так, Оверчук отметил, что оба государства взаимодействуют во многих международных форматах, а также называл Кыргызстан надежным союзником и партнером России.Также зампред правительства России отметил, что сегодня видно, что совместная работа дала "очень хороший результат" и заявил, что обе страны нацелены на дальнейшее сотрудничество.Читайте также:
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на узбекско кыргызской границе открылся пункт пропуска достук узбекистан кыргызстан киргизия значительный вклад в модернизацию пропускного пункта внесла россия в рамках процесса присоединения кыргызстана к еаэс жапаров договор о делимитации границы режим работы сайт граница
на узбекско кыргызской границе открылся пункт пропуска достук узбекистан кыргызстан киргизия значительный вклад в модернизацию пропускного пункта внесла россия в рамках процесса присоединения кыргызстана к еаэс жапаров договор о делимитации границы режим работы сайт граница
На узбекско-кыргызской границе открылся пункт пропуска "Достук"
Значительный вклад в модернизацию пропускного пункта внесла Россия в рамках процесса присоединения Кыргызстана к ЕАЭС.
Описание
На границе между Узбекистаном и Кыргызстаном после модернизации открылся
новый пункт пропуска "Достук".
Известно, что Россия внесла значительный вклад в его реконструкцию в рамках присоединения Кыргызстана к ЕАЭС. В церемонии открытия приняли участие глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров и замглавы правительства России Алексей Оверчук.
Так, Оверчук отметил, что оба государства взаимодействуют во многих международных форматах, а также называл Кыргызстан надежным союзником и партнером России.
"Открытие пункта пропуска "Достук" символизирует наше тесное сотрудничество в рамках ЕАЭС. Оно позволяет нам реализовывать новые инвестиционные проекты, расширять экономическое взаимодействие, вместе отвечать на любые вызовы. Мы Союз", - подчеркнул он.
Также зампред правительства России отметил, что сегодня видно, что совместная работа дала "очень хороший результат" и заявил, что обе страны нацелены на дальнейшее сотрудничество.